Йде на виробництво зброї: білоруський експартнер Apple і Tesla в обхід санкцій продає спецобладнання РФ

Білоруський холдинг Izovaс та повʼязані з ним компанії ЄС, продукцію яких купували компанії Apple, Samsung, LG і Tesla, продав російським оборонним підприємствам компоненти та обладнання сумою 200 мільйонів доларів за час російсько-української повномасштабної війни. Йдеться про виробників осколково-фугасних снарядів, БпЛА, систем управління вогнем для танків і літаків.

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Про відповідну лазівку Росії у намаганнях обійти накладені санкції розповіли розслідувачі "Схем" ("Радіо Свобода") спільно з закордонними колегами 24 квітня.

"Білоруський холдинг Izovaс і повʼязані з ним європейські компанії, продукцію яких купували Apple, Samsung, LG і Tesla, від початку повномасштабної війни в лютому 2022 року і щонайменше до липня 2024 року поставили до Росії компонентів й обладнання для виготовлення оптики на 200 мільйонів доларів", — йдеться у розслідуванні журналістів.

Google maps | фото офісу компанії Izovaс

Клієнтами білоруського холдингу стали щонайменше 30 російських компаній. Практично всі вони належать до військово-оборонного комплексу Росії, зокрема "Ростеху". Понад 20 компаній із цього переліку потрапили під санкції.

РФ купувала у Izovaс зокрема наступне обладнання:

компанія-виробник оптичних прицілів для війська – лінзи;

компанія-виробник засобів самонаведення російських крилатих ракет – світлофільтри;

компанія-виробник далекобійних гвинтівок – скляні елементи та вакуумну техніку.

Наукова співробітниця Київської школи економіки з питань санкцій Олена Білоусова розповіла журналістам "Схем", що зокрема вакуумні установки, продані Росії білоруською компанією, є важливим елементом для виробництва зброї.

Холдинг маскувався з початку війни, аби обходити санкції

Журналісти з'ясували, що холдинг Izovac почав маскуватися з квітня 2022 року, аби обходити європейські та американські санкції. Це відбувалося шляхом прибрання з назв афілійованих іноземних компаній слово Izovac. До прикладу, компанія Izovac Photonics у Литві стала називатися i-Photonics.

Зазначається, що Україна також свого часу співпрацювала з білоруським холдингом Izovac. Однак все змінилося з початком повномасштабного вторгнення у 2022 році.

Нагадаємо, 23 квітня The Moscow Times повідомило, що російська пошта перейшла на ручне сортування листів через дію санкцій.

Також у Politico 24 квітня розповіли, що насправді криється за новинами про зняття санкцій США з російського "Північного потоку".