"Страждають" високопосадовці: пошта РФ перейшла на ручне сортування листів через санкції, — The Moscow Times

"Почта России" змушена була перейти на ручне сортування листів і почала затримувати доставлення кореспонденції: затримки можуть охоплювати місяць і більше, навіть у межах однієї області. Такі зміни відбулися на тлі санкцій, через які деяке обладнання з-за кордону перестало працювати, як стало відомо 22 квітня.

Related video

Про повернення роботи російської пошти до застарілих методів розповіло видання The Moscow Times у своєму Telegram-каналі.

Заступник гендиректора держкомпанії Алан Козонов на нараді в Раді Федерації 21 квітня поскаржився на скрутні умови роботи пошти. Посадовець згадав про проблеми із технікою, якою послуговується "Почта России": за його словами, російська ідея "заміщення" імпортної продукції не дала державній поштовій службі плодів, адже й досі у РФ не спромоглися повністю замінити закордонне обладнання на техніку власного виробництва.

Натомість та імпортна техніка, якою володіє "Почта России", часто потрапляє під блокування зі сторони компаній з-за кордону.

"Досі не все логістичне обладнання в сортувальних центрах вдалося замінити на російське. А те, що є, регулярно блокується дистанційно закордонними компаніями або ламається, а знайти запчастини все важче й важче", — розповів Козонов.

Посадовець також повідомив, що на ручний режим сортування листів було переведено зокрема найбільший сортувальний центр, що працює у місті Подольськ, центрі Подольського міського округу Московської області, розташованому неподалік від російської столиці.

"Страждають" від таких проблем у роботі державної пошти високопоставлені російські чиновники, як повідомило видання "Парламентская газета". Серед них і парламентарії.

Для того, аби відновити повноцінну роботу та повернутися до сучасніших методів сортування листів, "Почта России" повинна замінити повністю іноземну техніку, яка вийшла з ладу, на обладнання російського виробництва, пишуть у The Moscow Times. Однак поки цю проблему вирішити не можуть: зазначається, що бракує вітчизняних аналогів.

Нагадаємо, 22 квітня російський військовий похизувався на відео, як експлуатує віслюка на фронті через проблеми із забезпеченням технікою.

17 квітня у Bloomberg повідомили, що Кремль очікує на зняття західних санкцій, а також оголосив "вартість повернення" для західних компаній на територію Росії.