"УАЗи та УРАЛи закінчилися": військовий ЗС РФ похвалився, як експлуатує віслюка на фронті (відео)

Російський військовий нещодавно поскаржився на відсутність техніки на фронті: мовляв, автомобілі УАЗ та УРАЛ у його підрозділу закінчилися. Натомість для транспортування вантажів представник ЗС РФ разом із побратимами вирішив використати тварину — віслюка.

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Відповідні кадри, на яких видно самого віслюка, що експлуатують у російській армії, оприлюднили у YouTube-каналі "Герць" 21 квітня.

Військовий, ім'я якого та приналежність до конкретної бригади ЗС РФ не повідомляються, ймовірно, випадково зустрів віслюка на одному з напрямків фронту. Його він разом із побратимами взяли із собою, навантаживши власними речами.

На кадрах видно, як солдати ЗС РФ ведуть віслюка зі собою. Саму тварину автор відео називає "транспортом доставлення".

Також росіянин коментує ситуацію, яка у них склалася: мовляв, машини, що використовуються для транспортування військових та їхніх засобів на фронті, у них нібито закінчилися.

"УАЗики закінчилися, УРАЛи закінчилися, пацани ведуть віслюка", — каже автор відео.

Наприкінці запису російський військовий жартівливо називає ситуацію, яка у них склалася, "зоопарком", і лається.

Росіяни не вперше експлуатують віслюків на війні

Варто зауважити, що російська армія не вперше використовує тварин, зокрема віслюків, для вирішення власних військових потреб. Член комітету Держдуми з оборони, генерал-лейтенант Віктор Соболєв коментував цю ситуацію публічно, заявляючи, що не бачить у цьому нічого надзвичайного: мовляв, залучення тварин до транспортування на фронті відбувається через "великі труднощі" з логістикою.

Військкор Юрій Бутусов розповідав, що Міноборони РФ надало своїм військовим віслюків для перевезення боєкомплекту і провізії, пов'язуючи це з ймовірними проблемами щодо нестачі техніки. Російські солдати натомість навіть придумали камуфляжі для тварин та почали активно застосовувати: кадри такої експлуатації іноді потрапляють у соцмережі.

Окрім тварин, російські військові також застосовують електросамокати для штурмів, як розповідали у 3-й ОШБр у листопаді 2024 року.

Нагадаємо, 21 квітня партизанський рух "АТЕШ" повідомив, що росіяни хаотично почали переміщувати військову техніку у Криму.

Також російські Telegram-канали 19 квітня розповіли, чому відбулися масові втечі солдатів ЗС РФ із військової частини Краснодара.