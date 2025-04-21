"Хаотично і схоже на паніку": окупанти масово переміщують техніку в Криму, — АТЕШ (фото)

Партизани зафіксували масові переміщення засобів протиповітряної оборони та техніки ЗС РФ у Криму. За їхніми словами, подібне спостерігалося на півострові у 2023 та 2024 роках, коли військові об'єкти часто зазнавали ударів Збройних сил України.

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Про це партизанський рух "АТЕШ" повідомляє у своєму Telegram-каналі 21 квітня.

Партизани повідомляють про масові "хаотичні" переміщення російської техніки в Криму Фото: Telegram / Атеш

Учасники руху розповіли, що російські військові масово переміщують техніку та засоби протиповітряної оборони по всьому півострову. За словами партизанів, переміщення часто відбуваються "хаотично" та не скоординовано.

Росіяни "хаотично" переміщують в окупованому Криму військову техніку Фото: Telegram / Атеш За словами партизанів, ЗС РФ переміщують техніку "без конкретного плану" Фото: Telegram / Атеш

Агенти "АТЕШ" серед російських військовослужбовців повідомили, що таким чином ЗС РФ намагаються посилити в Криму заходи безпеки.

"Але на землі все зводиться до того, що техніку перевозять туди-сюди без конкретного плану і це більше схоже на паніку, щоб відзвітувати начальству про проведені заходи", — зазначили партизани.

Агенти в ЗС РФ кажуть руху "АТЕШ", що Росія посилює в Криму заходи безпеки Фото: Telegram / Атеш На дорогах окупованого Криму помітили переміщення військової техніки Фото: Telegram / Атеш

Техніка ЗС РФ у Криму: що відомо

В лютому 2025 року партизанський рух "АТЕШ" повідомляв, що окупанти перекидають сили ППО з Криму, щоб захистити від ударів об'єкти на території Росії. За словами партизанів, командування ЗС РФ усвідомлювало, що такими діями створить критичні проломи в обороні півострова, проте не мало іншого виходу.

ЗМІ 4 квітня писали, що росіяни перекидають північнокорейські самохідні артилерійські установки "Коксан" на північ окупованого Кримського півострова, щоб використати їх для ймовірного наступу в Херсонській і Запорізькій областях, а вслід за технікою до боїв в Україні можуть долучитися солдати КНДР.

Нагадаємо, 14 квітня рух "АТЕШ" опублікував фото з російського училища, де готують пілотів гелікоптерів, у Сизрані.