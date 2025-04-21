"Хаотично і схоже на паніку": окупанти масово переміщують техніку в Криму, — АТЕШ (фото)
Партизани зафіксували масові переміщення засобів протиповітряної оборони та техніки ЗС РФ у Криму. За їхніми словами, подібне спостерігалося на півострові у 2023 та 2024 роках, коли військові об'єкти часто зазнавали ударів Збройних сил України.
Про це партизанський рух "АТЕШ" повідомляє у своєму Telegram-каналі 21 квітня.
Учасники руху розповіли, що російські військові масово переміщують техніку та засоби протиповітряної оборони по всьому півострову. За словами партизанів, переміщення часто відбуваються "хаотично" та не скоординовано.
Агенти "АТЕШ" серед російських військовослужбовців повідомили, що таким чином ЗС РФ намагаються посилити в Криму заходи безпеки.
"Але на землі все зводиться до того, що техніку перевозять туди-сюди без конкретного плану і це більше схоже на паніку, щоб відзвітувати начальству про проведені заходи", — зазначили партизани.
Техніка ЗС РФ у Криму: що відомо
В лютому 2025 року партизанський рух "АТЕШ" повідомляв, що окупанти перекидають сили ППО з Криму, щоб захистити від ударів об'єкти на території Росії. За словами партизанів, командування ЗС РФ усвідомлювало, що такими діями створить критичні проломи в обороні півострова, проте не мало іншого виходу.
ЗМІ 4 квітня писали, що росіяни перекидають північнокорейські самохідні артилерійські установки "Коксан" на північ окупованого Кримського півострова, щоб використати їх для ймовірного наступу в Херсонській і Запорізькій областях, а вслід за технікою до боїв в Україні можуть долучитися солдати КНДР.
Нагадаємо, 14 квітня рух "АТЕШ" опублікував фото з російського училища, де готують пілотів гелікоптерів, у Сизрані.