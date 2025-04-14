Більше не "глибокий тил": партизани побували у російському училищі, де готують пілотів (фото)

На об’єкті, де провели розвідку члени підпілля, навчають льотчиків гелікоптерів. Також ворог там ремонтує й обслуговує свою авіаційну техніку.

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Деталями та фото 14 квітня поділились у Telegram-каналі партизанського руху АТЕШ.

Партизани зібрали дані про головне училище підготовки гелікоптерів РФ. Йдеться про Сизранське вище військове авіаційне училище льотчиків — ключовий центр підготовки пілотів для ЗС РФ.

"Це єдиний заклад у країні, де навчають пілотів гелікоптерів Мі-2, "Ансат", Ка-226, Мі-8 та Мі-24. Звідси гелікоптери потрапляють на фронт, а сама база використовується для ремонту та обслуговування авіаційної техніки", — розповіли в АТЕШ.

Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram

Училище охороняють у посиленому режимі. На кожному контрольно-пропускному пункті зафіксували по 5–6 осіб в екіпіруванні. Партизани зібрали інформацію про маршрути переміщення й місця базування гелікоптерів, а також про логістику доставлення палива й запчастин.

"Дані вже передано Силам оборони України. СВВАУЛ більше не є "глибоким тилом" — ми його тримаємо під контролем. Це не просто розвідка, а підготовка до майбутніх ударів по логістиці та авіаційній інфраструктурі супротивника", — підкреслила пресслужба руху.

Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram

Нагадаємо, лейтенант "Алекс" повідомив, що ЗС РФ змінили тактику застосування бронетехніки. Загарбники штурмують щонайменше двічі на тиждень на одних і тих самих напрямках, які вважають найперспективнішими.

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