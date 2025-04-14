Больше не "глубокий тыл": партизаны побывали в российском училище, где готовят пилотов (фото)

На объекте, где провели разведку члены подполья, обучают летчиков вертолетов. Также враг там ремонтирует и обслуживает свою авиационную технику.

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Деталями и фото 14 апреля поделились в Telegram-канале партизанского движения АТЕШ.

Партизаны собрали данные о главном училище подготовки вертолетов РФ. Речь идет о Сызранском высшем военном авиационном училище летчиков — ключевом центре подготовки пилотов для ВС РФ.

"Это единственное заведение в стране, где обучают пилотов вертолетов Ми-2, "Ансат", Ка-226, Ми-8 и Ми-24. Отсюда вертолеты попадают на фронт, а сама база используется для ремонта и обслуживания авиационной техники", — рассказали в АТЭШ.

Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram

Училище охраняют в усиленном режиме. На каждом контрольно-пропускном пункте зафиксировали по 5-6 человек в экипировке. Партизаны собрали информацию о маршрутах перемещения и местах базирования вертолетов, а также о логистике доставки топлива и запчастей.

"Данные уже переданы Силам обороны Украины. СВВАУЛ больше не является "глубоким тылом" — мы его держим под контролем. Это не просто разведка, а подготовка к будущим ударам по логистике и авиационной инфраструктуре противника", — подчеркнула пресс-служба движения.

Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram Фото: АТЕШ / Telegram

Напомним, лейтенант "Алекс" сообщил, что ВС РФ изменили тактику применения бронетехники. Захватчики штурмуют минимум дважды в неделю на одних и тех же направлениях, которые считают перспективными.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил Украину в нарушении энергетического перемирия и заявил об увеличении напряжения в отношениях между Киевом и Вашингтоном.