Пресс-секретарь российского президента Владимира Путина Дмитрий Песков выступил с заявлением относительно энергетического перемирия, обвинив в его нарушении Украину. Также в Кремле считают, что между официальными Киевом и Вашингтоном растет напряжение в отношениях.

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Об этом сообщает российское агентство ТАСС.

По словам спикера президента РФ, поведение украинских властей в последнее время якобы вызывает недовольство у администрации президента США Трампа.

"Режим Зеленского ведет себя неприемлемо, что негативно влияет на отношения с Вашингтоном", — заявил Песков.

Кроме этого, он утверждал, что все больше европейских стран вроде бы начинают обращать внимание на "лживую" позицию Киева по ряду важных вопросов.

Украина, по его словам, "или не хочет, или не может придерживаться моратория на удары по энергетической инфраструктуре", что, по его словам, "имеет катастрофические последствия".

Также Песков сообщил, что дальнейшая судьба моратория после 16 апреля будет зависеть от решения Владимира Путина. Он отметил, что перед окончанием срока действия договоренностей "необходимо провести анализ и обсуждение с американской стороной".

Кроме того, он заявил, что Россия постоянно информирует США о том, что Киев нарушает договоренности по воздержанию от ударов по энергетическим объектам.

Напомним, что Белый дом имел целью до Пасхи заключить мирное соглашение между Украиной и Россией, которое команда Дональда Трампа рассматривала как потенциальную "большую дипломатическую победу" для действующего президента США. Однако, за неделю до праздника о прекращении боевых действий речь не идет.

Также, Украину предлагают разделить на зоны влияния по аналогии с послевоенным Берлином — с восточной частью под контролем России и западной под наблюдением западных союзников. Между ними будет буферная зона. Эту идею озвучил Кит Келлог, специальный представитель Дональда Трампа,