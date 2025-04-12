"Хороший сигнал для Путина": спецпредставитель Трампа предложил поделить Украину на "зоны влияния"

Украину по образцу послевоенного Берлина можно поделить на российскую и западную "зоны влияния", между которыми будет около 29 километров буферной зоны.

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Об этом в интервью The Times заявил спецпредставитель Дональда Трампа Кит Келлог.

По его плану, Россия будет контролировать восток Украины, а на западе могут появиться британские и французские силы, как часть "гарантийной миссии".

Между ними будут украинские войска и демилитаризованная зона шириной 18 миль (28,9 км).

Карта Кита Кеелога по разделению Украины на "зоны влияния" Фото: соцмережі

"Можно сделать так, чтобы это было похоже на то, что произошло с Берлином после Второй мировой войны, когда были русская зона, французская зона, британская зона, зона США", — сказал Келлог.

По его словам британско-французские войска никоим образом "не будут провоцировать" Москву, а Украина является достаточно большой страной, чтобы разместить несколько армий, которые стремятся добиться прекращения огня.

В то же время Келлог подчеркнул, что США не будут направлять наземные войска на украинскую территорию, но могут участвовать в координации западных сил.

"Это первое предположение высокопоставленного чиновника США о том, что река Днепр может стать определенной демаркационной линией в Украине после прекращения огня", — отметили авторы материала.

Кроме того, Келлог напомнил, что США поддерживают проведение новых выборов в Украине.

"Прошел почти год, как они должны были состояться, а они не состоялись. Но я думаю, что Зеленский готов сделать это, как только вы достигнете прекращения огня и как только получите определенную резолюцию", — отметил Келлог.

Он добавил, что Европе не стоит рассчитывать на поддержку США. если она не готова "встать на собственные ноги" без прямого участия Вашингтона.

"Это будет хорошим сигналом для Путина", — подчеркнул Келлог.

Напомним, 11 апреля издание Reuters обнародовало материал, в котором говорится о том, что Уиткофф предложил Трампу отдать России четыре украинские области.

В марте Келлог заявил, что РФ не уйдет с оккупированных территорий.