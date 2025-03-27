"Удовлетворит обе стороны": спецпосланник Трампа заявил, что РФ не уйдет с оккупированных территорий

По словам Кита Келлога, нужно понять позиции и Украины, и России, однако ни одно из этих государств не получит в итоге всего, к чему стремится.

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Российские войска не покинут оккупированную часть Украины, а мировое сообщество юридически не признает эти территории частью РФ, что усложняет ситуацию и требует продолжения переговоров. Об этом в интервью Fox News заявил спецпосланник президента США Дональда Трампа Кит Келлог.

"Нужно различать де-факто и де-юре. Де-факто означает, что они физически оккупировали территорию и никуда с нее не уйдут. Но де-юре нельзя говорить, что вы полностью аннексировали ее. Международное сообщество не признает эту территорию частью России. Именно такие сложные дискуссии еще предстоит провести", — сказал Келлог.

Он подчеркнул, что Россия фактически контролирует всю Луганскую область, но лишь частично Донецкую, Запорожскую и Херсонскую области.

"Возникает вопрос: как будет выглядеть эта ситуация в дальнейшем? Каковы реальные территориальные достижения?", — отметил Келлог.

По его словам, необходимо понять позиции как Украины, так и России, после чего можно будет найти компромисс, который хотя бы частично удовлетворит обе стороны.

"Я думаю, что нам нужно получить то, что можно назвать техническим заданием. Чего хотят украинцы? Чего хотят россияне? Затем стоит свести эти позиции вместе и найти вариант, который, возможно, удовлетворит обе стороны. Но, конечно, ни одна из них не получит всего, чего хочет", — подчеркнул Келлог.

Напомним, 20 марта Келлог заявил, что между Украиной и РФ пройдут непрямые переговоры в Эр-Рияде.

После ссоры Зеленского и Трампа в Овальном кабинете Келлог объяснял, почему США не предоставляют оружие и разведданные Украине.