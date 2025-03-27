"Задовольнить обидві сторони": спецпосланник Трампа заявив, що РФ не піде з окупованих територій

За словами Кіта Келлога, потрібно зрозуміти позиції і України, і Росії, проте жодна з цих держав не отримає у підсумку всього, чого прагне.

Related video

Російські війська не покинуть окуповану частину України, а світова спільнота юридично не визнає ці території частиною РФ, що ускладнює ситуацію та вимагає продовження переговорів. Про це в інтерв'ю Fox News заявив спецпосланник президента США Дональда Трампа Кіт Келлог.

"Потрібно розрізняти де-факто і де-юре. Де-факто означає, що вони фізично окупували територію і нікуди з неї не підуть. Але де-юре не можна казати, що ви повністю анексували її. Міжнародна спільнота не визнає цю територію частиною Росії. Саме такі складні дискусії ще належить провести", — сказав Келлог.

Він підкреслив, що Росія фактично контролює всю Луганську область, але лише частково Донецьку, Запорізьку та Херсонську області.

"Виникає питання: як виглядатиме ця ситуація надалі? Якими є реальні територіальні здобутки?", — зазначив Келлог.

За його словами, необхідно зрозуміти позиції як України, так і Росії, після чого можна буде знайти компроміс, який хоча б частково задовольнить обидві сторони.

"Я думаю, що нам потрібно отримати те, що можна назвати технічним завданням. Чого хочуть українці? Чого хочуть росіяни? Потім варто звести ці позиції разом і знайти варіант, який, можливо, задовольнить обидві сторони. Але, звісно, жодна з них не отримає всього, чого прагне", — наголосив Келлог.

Нагадаємо, 20 березня Келлог заявив, що між Україною та РФ пройдуть непрямі переговори в Ер-Ріяді.

Після сварки Зеленського та Трампа в Овальному кабінеті Келлог пояснював, чому США не надають зброю та розвіддані Україні.