"Хороший сигнал для Путіна": спецпредставник Трампа запропонував поділити Україну на "зони впливу"

Україну за зразком післявоєнного Берліну можна поділити на російську та західну "зони впливу", між якими буде близько 29 кілометрів буферної зони.

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Про це в інтерв’ю The Times заявив спецпредставник Дональда Трампа Кіт Келлог.

За його планом, Росія контролюватиме схід України, а на заході можуть з'явитися британські та французькі сили, як частина "гарантійної місії".

Між ними будуть українські війська та демілітаризована зона завширшки 18 миль (28,9 км).

Карта Кіта Кеелога щодо поділу Україниии на "зони впливу" Фото: соцмережі

"Можна зробити так, щоб це було схоже на те, що сталося з Берліном після Другої світової війни, коли були російська зона, французька зона, британська зона, зона США", — сказав Келлог.

За його словами британсько-французькі війська жодним чином "не будуть провокувати" Москву, а Україна є достатньо великою країною, щоб розмістити кілька армій, які прагнуть домогтися припинення вогню.

Водночас Келлог підкреслив, що США не спрямовуватимуть наземні війська на україгнську територію, але можуть брати участь у координації західних сил.

"Це перше припущення високопоставленого чиновника США про те, що річка Дніпро може стати певною демаркаційною лінією в Україні після припинення вогню", — зазначили автори матеріалу.

Крім того, Келлог нагадав, що США підтримують проведення нових виборів в Україні.

"Минув майже рік, як вони повинні були відбутися, а вони не відбулися. Але я думаю, що Зеленський готовий зробити це, щойно ви досягнете припинення вогню і щойно отримаєте певну резолюцію", — зазначив Келлог.

Він додав, що Європі не варто розраховувати на підтримку США. якщо вона не готова "стати на власні ноги" без прямої участі Вашингтона.

"Це буде хорошим сигналом для Путіна", — наголосив Келлог.

Нагадаємо, 11 квітня видання Reuters оприлюднило матеріал, в якому йдеться про те, що Віткофф запропонував Трампу віддати Росії чотири українські області.

У березні Келлог заявив, що РФ не піде з окупованих територій.