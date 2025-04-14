РФ изменила тактику использования бронетехники для штурмов,- офицер ВСУ

Российские оккупанты изменили тактику применения бронетехники. Они штурмуют минимум дважды в неделю и на одних и тех же направлениях, которые считают наиболее перспективными.

Related video

Об этом в своем телеграм-канале "Офицер+" сообщил лейтенант ВСУ с позывным "Алекс".

По его словам, последние 3-4 месяца была длительная пауза в применении врагом бронетехники. За это время исчезли механизированные штурмы колоннами и даже огневая поддержка штурмовиков танком стала редким явлением.

Впрочем, в последнее время, отмечает "Алекс", количество применения бронетехники увеличилось.

"Очевидно противник перегруппировался, накопил ресурсы, но частота и масштабы применения техники изменились. На данный момент это выглядит следующим образом: по всей ЛБЗ стабильно до 2 раз в неделю происходят механизированные штурмы колоннами по 10 единиц брони минимум, исключительно на одних и тех же участках, где, по их мнению, есть наибольшая перспектива механизированного прорыва", — говорится в сообщении.

Как отмечает военный, поскольку враг имеет существенный дефицит бронетехники, это заставляет его сосредотачивать броню в большом количестве только на очень ограниченном количестве участках.

"На остальных направлениях есть единичные применения брони в качестве огневой поддержки, редкость даже увидеть на нуле танчик, иногда, чтобы поймать такую цель нужно разве залетать глубоко в тыл врагу", — отметил "Алекс".

Он отметил, что вышеупомянутое доказывает, что из-за низкого уровня механизации враг достаточно ограничен в наступательных действиях даже оперативно-тактического характера.

Напомним, что в течение суток, 13 апреля, ситуация на фронте горячей была на Покровском направлении. Также ВС РФ продвинулись на двух направлениях — Лиманском и Покровском, где имели успехи в районе четырех населенных пунктов.

Также сообщалось, что ВС РФ "давят" на Лиман. Об этом Фокус узнавал 13 апреля.