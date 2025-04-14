Ситуация на фронте: ВС РФ продвинулись в районе четырех населенных пунктов, — DeepState (карта)

В течение суток ситуация на фронте горячей была на Покровском направлении. Также ВС РФ продвинулись на двух направлениях — Лиманском и Покровском, где имели успехи в районе четырех населенных пунктов.

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О ситуации на фронте рассказали аналитики проекта DeepState в своей сводке 14 апреля в Telegram-канале.

"Враг продвинулся в Ямполовке, Валентиновке, Преображенке и Удачном", — говорится в сообщении.

Российская армия продвинулась на Лиманском направлении — в селе Ямполовка Лиманской городской громады Краматорского района Донецкой области. Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте проекта.

Скриншот | карта DeepState, ситуация возле Ямполовки

На Покровском направлении российская армия имела успехи возле трех населенных пунктов — села Валентиновка Торецкой городской громады Бахмутского района, поселка городского типа Удачное Покровского района и села Преображенка Покровского района.

Скриншот | карта DeepState, ситуация возле Валентиновки Скриншот | карта DeepState, ситуация возле Удачного

Скриншот | карта DeepState, ситуация возле Преображенки

Перед этим аналитики проекта DeepState сообщали о продвижении российской армии в Курской области и нескольких населенных пунктов в Донецкой области.

Ситуация на фронте: что говорят в Генштабе ВСУ

В вечерней сводке Генштаба ВСУ за 13 апреля, обнародованной на Facebook-странице ведомства, говорится о том, что активнее всего россияне действуют на Покровском направлении. Там ВС РФ не менее 38 раз атаковали позиции защитников в районах девяти населенных пунктов.

В то же время россияне продолжают нести существенные потери на Покровском направлении.

"По предварительным подсчетам, сегодня оккупанты на Покровском направлении потеряли 196 человек убитыми и ранеными", — говорится в сообщении ведомства.

Кроме того, на Покровском направлении украинским военным удалось уничтожить минометы, автомобильную и мототехнику врага, самоходную артиллерийскую установку, терминалы спутниковой связи и два пункта управления ударными БпЛА.

"Также украинские защитники поразили танк, автомобиль, пушку и боевую бронированную машину врага", — отмечают в Генштабе ВСУ.

Напомним, ранее стало известно, что ВС РФ "давят" на Лиман. Об этом Фокус узнавал 13 апреля.

Также Фокус рассказывал о том, как бойцы 157 бригады пленили китайского солдата, который воевал на стороне ВС РФ. Об этом стало известно 8 апреля.