Ситуація на фронті: ЗС РФ просунулися у районі чотирьох населених пунктів, — DeepState (мапа)

Упродовж доби ситуація на фронті найгарячішою була на Покровському напрямку. Також ЗС РФ просунулися на двох напрямках — Лиманському та Покровському, де мали успіхи у районі чотирьох населених пунктів.

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Про ситуацію на фронті розповіли аналітики проєкту DeepState у своєму зведенні 14 квітня у Telegram-каналі.

"Ворог просунувся у Ямполівці, Валентинівці, Преображенці та Удачному", — йдеться у повідомленні.

Російська армія просунулася на Лиманському напрямку — у селі Ямполівка Лиманської міської громади Краматорського району Донецької області. Відповідні зміни можна побачити на онлайн-мапі проєкту.

Скріншот | мапа DeepState, ситуація біля Ямполівки

На Покровському напрямку російська армія мала успіхи біля трьох населених пунктів — села Валентинівка Торецької міської громади Бахмутського району, селища міського типу Удачне Покровського району та села Преображенка Покровського району.

Скріншот | мапа DeepState, ситуація біля Валентинівки Скріншот | мапа DeepState, ситуація біля Удачного

Скріншот | мапа DeepState, ситуація біля Преображенки

Перед цим аналітики проєкту DeepState повідомляли про просування російської армії у Курській області та кількох населених пунктів у Донецькій області.

Ситуація на фронті: що кажуть у Генштабі ЗСУ

У вечірньому зведенні Генштабу ЗСУ за 13 квітня, оприлюдненому на Facebook-сторінці відомства, йдеться про те, що найактивніше росіяни діють на Покровському напрямку. Там ЗС РФ щонайменше 38 разів атакували позиції оборонців в районах дев'яти населених пунктів.

Водночас росіяни продовжують зазнавати суттєвих втрат на Покровському напрямку.

"За попередніми підрахунками, сьогодні окупанти на Покровському напрямку втратили 196 осіб вбитими та пораненими", — йдеться у повідомленні відомства.

Окрім того, на Покровському напрямку українським військовим вдалося знищити міномети, автомобільну та мототехніку ворога, самохідну артилерійську установку, термінали супутникового зв'язку та два пункти управління ударними БпЛА.

"Також українські захисники уразили танк, автомобіль, гармату та бойову броньовану машину ворога", — зазначають у Генштабі ЗСУ.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що ЗС РФ "тиснуть" на Лиман. Про це Фокус дізнавався 13 квітня.

Також Фокус розповідав про те, як бійці 157 бригади полонили китайського солдата, який воював на боці ЗС РФ. Про це стало відомо 8 квітня.