"Разрезали" плацдарм: ВС РФ продвинулись в Курской области, давят на Лиман, — DeepState

Вооруженные силы Российской Федерации продолжают наступление в Курской области и смогли отодвинуть Вооруженные силы Украины на плацдарме у границы Сумской области. На карте аналитиков DeepState показано, что ранее сплошной плацдарм уменьшился на 30% и разделился на две части. Кроме того, враг имеет успехи на Лиманском направлении и под Торецком.

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О наступлении РФ в Курской области и о ситуации на других угрожающих участках говорится в заметке в Telegram-канале проекта DeepState.

Вечером 12 апреля аналитики сообщили о продвижении ВС РФ в Курской области. Карта свидетельствует, что до этой даты украинский плацдарм имел площадь 55,62 кв. км и тянулся сплошной линией от дороги на Суджу до села Горналь и реки Псел. Теперь, как показал DeepState, российские войска продвинулись в полях между с селами Олешня и Гуево и добрались до границы с Сумской областью. Ориентировочная площадь украинского плацдарма уменьшилась более чем на 30%: северная часть имеет площадь 10,74 кв. км, южная — 26,25 кв. км, показывает обновленная карта.

Наступление ВС РФ — ситуация на Курском направлении, 13 апреля DeepState Фото: DeepState Наступление ВС РФ — ситуация на Курском направлении, 11 апреля DeepState Фото: DeepState

Аналитики также сообщили о продвижении ВС РФ на двух других отрезках фронта.

Лиманское направление. Враг имеет успехи у населенного пункта Ямполовка, говорится в заметке DeepState. На карте боевых действий видим, что россияне подвинули линию фронта на 300 м, но серый участок боев расширился более чем на 2 км.

Наступление ВС РФ — ситуация на Лиманском направлении, 13 апреля DeepState Фото: DeepState

Торецкое направление. Согласно данным аналитиков, ВС РФ прогнули линию боев на юго-запад от Валентиновки — населенного пункта к юго-западу от Торецка. Продвижение россиян — на 1,5 км, показывает карта DeepState.

Наступление ВС РФ — ситуация на Торецком направлении, 13 апреля DeepState Фото: DeepState

Наступление ВС РФ — детали

Согласно данным отчета Генштаба ВСУ, который появился в 8:00 13 апреля, ВС РФ атаковали на Курском направлении: насчитали 23 штурма (2 место), 133 КАБа, 540 артударов. Лиманское направление — на третьем месте по количеству российских атак (18 шт.), Торецкое — на четвертом (16 атак), а на первом — Покровское (31 атака).

Отметим, 12 апреля издание The Telegraph сообщило о вероятности попытки ВС РФ наступать на Сумскую область. В статье напомнили сообщения украинского командования о возможности прорыва и об удвоении количества атак. Впрочем, эксперты, которых опросили журналисты, не верят в значительные территориальные достижения россиян в случае атаки, поскольку сил у российской армии не хватает. Например, заместитель директора Фонда защиты демократии (FDD) Джона Гарди считает, что Кремль будет иметь незначительные "тактические достижения".

Напоминаем, 10 апреля аналитики DeepState написали о продвижении ВС РФ сразу возле четырех населенных пунктов.