ВС РФ продвинулись сразу возле четырех населенных пунктов: подробности от Deepstate (карта)

В Донецкой области российская армия продолжает давить на позиции украинских защитников. В частности, Вооруженные силы Российской Федерации продвинулись сразу возле нескольких населенных пунктов.

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Об этом сообщили осинтеры проекта DeepState 9 апреля в своем Telegram-канале. Соответствующие изменения нанесены на интерактивную онлайн-карту.

В сообщении говорится, что враг продвинулся в Бахмутском районе Донецкой области, в частности, вблизи населенного пункта Дружба.

Ситуация вблизи Дружбы Фото: DeepStateMAP

Также аналитики сообщают, что россияне имели некоторый успех вблизи Разлива. Соответствующие изменения можно увидеть на онлайн-карте.

Ситуация вблизи Розлива Фото: deepstatemap.live

Враг также прошел вперед вблизи Раздольного.

Ситуация возле Раздольного Фото: DeepStateMAP

Аналитики также отмечают, что ВС РФ имели определенный успех в Надиевке, что можно увидеть на онлайн-карте.

ВС РФ в Надиевке

Реакция Генштаба

В вечерней сводке Генерального штаба от 9 апреля отмечается, что за прошедшие сутки зафиксировано 149 боевых столкновений. Враг нанес по украинским подразделениям и населенным пунктам 94 авиаудара, в частности сбросил 162 управляемых бомб. Также было совершено более 6300 обстрелов.

Там добавили, что на Торецком направлении оккупанты 20 раз атаковали ВСУ неподалеку Торецка, Дружбы, Дачного, Леонидовки и Щербиновки. Также украинские военные отбили шесть атак на Новопавловском направлении в сторону Багатира и вблизи Константинополя и Разлива.

Напомним, 4 апреля стало известно, что украинские войска продвинулись на Покровском направлении. Тогда Институт изучения войны сообщал, что ВСУ освободили Надиевку.

Добавим, что накануне, 9 апреля, осинтеры проекта сообщали, что украинским защитникам удалось отбросить силы противника возле Котлино. Однако оккупанты продвинулись сразу в районе нескольких населенных пунктов.