ВСУ отбросили россиян возле Котлино, те продвинулись в трех точках фронта, — DeepState (карты)

Украинским защитникам удалось отбросить силы противника возле Котлино, зато россияне продвинулись в районе нескольких населенных пунктов.

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Об этом сообщили осинтеры проекта DeepState 9 апреля в своем Telegram-канале. Соответствующие изменения нанесены на интерактивную онлайн-карту.

В частности, Силы обороны Украины восстановили позиции возле поселка Котлино Покровской городской громады Покровского района Донецкой области,

Ситуация возле Котлиного Фото: DeepStateMAP

В то же время российская армия смогла продвинуться в районе трех населенных пунктов, в частности, вблизи Катериновки Луганской области.

Ситуация вблизи Катериновки Фото: DeepStateMAP

Также враг имел определенный успех вблизи Калинового Покровского района Донецкой области. Соответствующие изменения отражены на карте.

Ситуация в районе Калинового Фото: deepstatemap.live

Кроме того, российские войска продвинулись в районе населенного пункта Надиевка.

Ситуация на фронте: что говорят в Генштабе

В Генеральном штабе рассказали, что за прошедшие сутки зафиксировано 161 боевое столкновение.

"Противник нанес по позициям украинских подразделений и населенным пунктам один ракетный и 91 авиационный удар, применил три ракеты и сбросил 162 КАБ. Кроме этого, совершил почти 4900 обстрелов, из них 100 — из реактивных систем залпового огня, и привлек для поражения 2180 дронов-камикадзе", — добавили в ведомстве.

Там отметили, что на Покровском направлении украинские военные остановили 58 российских атак, в частности, возле Калинового. Кроме того, Вооруженные силы Российской Федерации 17 раз атаковали украинские позиции и пытался продвинуться вперед, в частности, вблизи Катериновки.

Напомним, 21 марта стало известно, что оккупанты зашли в Котлино на Покровском направлении. Украинские военные поразили их дронами.

Позже Институт изучения войны сообщал, что украинские войска в начале апреля 2025 года продвинулись на Покровском направлении и освободили Надиевку. Также тогда сообщалось о продвижении ВСУ.