ЗСУ відкинули росіян біля Котлиного, ті просунулись у трьох точках фронту, — DeepState (карти)

Українським оборонцям вдалося відкинути сили противника біля Котлиного, натомість росіяни просунулись у районі кількох населених пунктів.

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Про це повідомили осінтери проєкту DeepState 9 квітня у своєму Telegram-каналі. Відповідні зміни нанесені на інтерактивну онлайн-мапу.

Зокрема, Сили оборони України відновили позиції біля селище Котлине Покровської міської громади Покровського району Донецької області,

Ситуація біля Котлиного Фото: DeepStateMAP

Водночас російська армія змогла просунутися у районі трьох населених пунктів, зокрема, поблизу Катеринівки Луганської області.

Ситуація поблизу Катеринівки Фото: DeepStateMAP

Також ворог мав певний успіх поблизу Калинового Покровського району Донецької області. Відповідні зміни відображені на карті.

Ситуація в районі Калинового Фото: deepstatemap.live

Крім того, російські війська просунулись в районі населеного пункту Надіївка.

Ситуація на фронті: що говорять у Генштабі

В Генеральному штабі розповіли, що протягом минулої доби зафіксовано 161 бойове зіткнення.

"Противник завдав по позиціях українських підрозділів та населених пунктах одного ракетного та 91 авіаційного ударів, застосував три ракети та скинув 162 КАБ. Крім цього, здійснив майже 4900 обстрілів, з них 100 — із реактивних систем залпового вогню, та залучив для ураження 2180 дронів-камікадзе", — додали у відомстві.

Там зазначили, що на Покровському напрямку українські військові зупинили 58 російських атак, зокрема, біля Калинового. Крім того, Збройні сили Російські Федерації 17 разів атакували українські позиції та намагався просунутися вперед, зокрема, поблизу Катеринівки.

Нагадаємо, 21 березня стало відомо, що окупанти зайшли до Котлиного на Покровському напрямку. Українські військові уразили їх дронами.

Пізніше Інститут вивчення війни повідомляв, що українські війська на початку квітня 2025 просунулися на Покровському напрямку і звільнили Надіївку. Також тоді повідомлялось про просування ЗСУ.