"Хаотично и похоже на панику": оккупанты массово перемещают технику в Крыму, — АТЕШ (фото)

Партизаны зафиксировали массовые перемещения средств противовоздушной обороны и техники ВС РФ в Крыму. По их словам, подобное наблюдалось на полуострове в 2023 и 2024 годах, когда военные объекты часто подвергались ударам Вооруженных сил Украины.

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Об этом партизанское движение "АТЕШ" сообщает в своем Telegram-канале 21 апреля.

Партизаны сообщают о массовых "хаотичных" перемещениях российской техники в Крыму Фото: Telegram / Атеш

Участники движения рассказали, что российские военные массово перемещают технику и средства противовоздушной обороны по всему полуострову. По словам партизан, перемещения часто происходят "хаотично" и не скоординировано.

Россияне "хаотично" перемещают в оккупированном Крыму военную технику Фото: Telegram / Атеш По словам партизан, ВС РФ перемещают технику "без конкретного плана" Фото: Telegram / Атеш

Агенты "АТЕШ" среди российских военнослужащих сообщили, что таким образом ВС РФ пытаются усилить в Крыму меры безопасности.

"Но на земле все сводится к тому, что технику перевозят туда-сюда без конкретного плана и это больше похоже на панику, чтобы отчитаться начальству о проведенных мероприятиях", — отметили партизаны.

Агенты в ВС РФ говорят движению "АТЕШ", что Россия усиливает в Крыму меры безопасности Фото: Telegram / Атеш На дорогах оккупированного Крыма заметили перемещение военной техники Фото: Telegram / Атеш

Техника ВС РФ в Крыму: что известно

В феврале 2025 года партизанское движение "АТЕШ" сообщало, что оккупанты перебрасывают силы ПВО из Крыма, чтобы защитить от ударов объекты на территории России. По словам партизан, командование ВС РФ осознавало, что такими действиями создаст критические бреши в обороне полуострова, однако не имело другого выхода.

СМИ 4 апреля писали, что россияне перебрасывают северокорейские самоходные артиллерийские установки "Коксан" на север оккупированного Крымского полуострова, чтобы использовать их для вероятного наступления в Херсонской и Запорожской областях, а вслед за техникой к боям в Украине могут присоединиться солдаты КНДР.

Напомним, 14 апреля движение "АТЕШ" опубликовало фото из российского училища, где готовят пилотов вертолетов, в Сызрани.