Масова втеча бійців ЗС РФ із військової частини Краснодара: стали відомі причини

Російські солдати-інваліди, спіймані за самовільне залишення служби, по кілька місяців живуть у наметах на території комендатури Краснодара. У кого є гроші, можуть "купити" вихід за межі частини.

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Про це повідомляє російський Telegram-канал Astra.

За словами родички одного з солдатів, масова втеча військовослужбовців із комендатури 18 квітня сталася через те, що деякі з них можуть вийти за хабар. Але коли відпущені "погуляти" вчасно не повернулися, решта обурилися тим, що порушники з грошима мають привілеї.

"Я знаю, що там декого взагалі утримують із категорією "Д", а в когось немає ока, у когось — кінцівок", — поділилася подробицями одна з росіянок, чий чоловік із грудня живе в наметі на території комендатури в Краснодарі.

Її чоловік після 8 контузій у грудні 2024 року проходив реабілітацію вдома, однак у жінки стався мікроінсульт і її поклали в одну з клінік Краснодара. Чоловік жінки разом із дитиною поїхали з нею, де чоловіка затримали, порушивши кримінальну справу про самовільне залишення частини.

"Вони живуть там у наметах. На вулиці. Тобто, коли були морози в грудні, в січні, в лютому, ось ці сильні морози, вони були в наметах. Вони там усі п'ють, мого чоловіка 3 тижні тому там побили, він був весь синій. Я вимагала зняти побої — нічого, жодного розгляду", — розповіла жінка.

Зі свого боку адвокат, який представляє інтереси двох військовослужбовців, на умовах анонімності розповів, що військовослужбовці ЗС РФ живуть у наметах на території комендатури понад пів року. За його словами, на територію частини не допускають лікарів, тому там медичної допомоги не надають.

"Так, вони живуть у наметах. На вулиці. Їх годують. У них є туалет на вулиці, звичайний душ. Знаходяться вони за сіткою-рабицею. За сітку вони не виходять, вранці у них шикування. Вечірнє шикування. Все. Тобто, це понад сто осіб, які нічого не роблять, вони не служать, не працюють", — розповів адвокат.

Місцевий канал "Краснодар и край" опублікував орієнтування на трьох втеклих військових. Як пише російський ресурс "Медіазона", на них зображено 39-річного уродженця Камчатського краю Олексія Гирєва і 37-річного Ігоря Леонова з Адигеї. Чоловіки раніше фігурували в базах розшуку МВС: Гирєв — за звинуваченням у викраденні автомобіля, а Леонов — у справі про самовільне залишення частини.

Російські солдати, які втекли з комендатури Краснодара

Зі свого боку ресурс "Антивоєнний комітет Кубані" повідомляє, що адміністратори місцевих каналів отримали вказівку від силовиків "тримати тишу в ефірі".

Крім того, як повідомляється, з мешканцями будинків, які публікували відео, вже "проведено бесіди". І оскільки міністерство оборони вперто мовчить, подробиць втечі, найімовірніше, не буде, припускають "опозиціонери". Не виключено, не втрачають вони надії, що троє втікачів, які встигли втекти, встигнуть опублікувати якусь заяву до того, як їх спіймають.

Нагадаємо, втекти з військової частини, зламавши паркан, вдалося лише сімом солдатам. Невдовзі чотирьох із них спіймали, а троє перебувають у бігах.

Фокус писав, що співробітники військової поліції РФ били і застосовували електрошокер проти поранених військовослужбовців 55-ї мотострілецької бригади з Тиви перед відправленням їх на фронт.