Сто російських військовослужбовців, які раніше були затримані за самовільне залишення частини (СЗЧ), спробували втекти з військової частини Краснодара, зламавши для цього паркан

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Про це пише російське видання Baza.

"За попередніми даними, на території однієї з військових комендатур, у спеціально обгородженому місці утримуються військовослужбовці, які самовільно залишили частину. Сьогодні ввечері близько ста таких військових зламали паркан території, де вони утримувалися, і вийшли вже на територію Військової комендатури", — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що за попередньою інформацією, російські військові не були озброєні, а сама спроба втечі обійшлася без жертв і постраждалих.

"Територія військової комендатури оточена з усіх боків силами Росгвардії та поліцейськими машинами", — зазначили російські пропагандисти.

Інформацію про спробу втечі російських військових підтвердило також російське видання Astra.

"У районі військової частини в Краснодарі повністю перекрили 2-гу Трудову вулицю. Навколо — безліч патрульних автомобілів, поліцейські оглядають транспортні засоби", — підкреслили журналісти.

Згодом росЗМІ повідомили, що втекти з військової частини вдалось лише сімом бійцям ЗС РФ.

"Втекти з військової частини вдалося лише сімом. Утім, невдовзі чотирьох утікачів спіймали, проте ще троє у бігах", — йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, трьох громадян КНДР публічно розстріляли за спробу втечі з країни.

Фокус також писав про те, як машина збила чоловіка під час втечі від ТЦК.