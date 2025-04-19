"Сломали забор": 100 бойцов ВС РФ пытались сбежать из воинской части Краснодара (видео)

Сто российских военнослужащих, которые ранее были задержаны за самовольное оставление части (СОЧ), попытались сбежать из воинской части Краснодара, сломав для этого забор

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Об этом пишет российское издание Baza.

"По предварительным данным, на территории одной из военных комендатур, в специально огороженном месте содержатся военнослужащие, которые самовольно оставили часть. Сегодня вечером около ста таких военных сломали забор территории, где они содержались, и вышли уже на территорию Военной комендатуры", — говорится в сообщении.

Отмечается, что по предварительной информации, российские военные не были вооружены, а сама попытка побега обошлась без жертв и пострадавших.

"Территория военной комендатуры окружена со всех сторон силами Росгвардии и полицейскими машинами", — отметили российские пропагандисты.

Информацию о попытке побега российских военных подтвердило также российское издание Astra.

"В районе воинской части в Краснодаре полностью перекрыли 2-ю Трудовую улицу. Вокруг — множество патрульных автомобилей, полицейские осматривают транспортные средства", — подчеркнули журналисты.

Впоследствии росСМИ сообщили, что сбежать из воинской части удалось лишь семерым бойцам ВС РФ.

"Сбежать из воинской части удалось лишь семерым. Впрочем, вскоре четырех беглецов поймали, однако еще трое в бегах", — говорится в сообщении.

Напомним, трех граждан КНДР публично расстреляли за попытку бегства из страны.

Фокус также писал о том, как машина сбила мужчину во время побега от ТЦК.