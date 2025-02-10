Машина сбила мужчину во время побега от ТЦК: он встал и побежал дальше, — соцсети (видео)

Полицейские хотели проверить документы военнообязанного, но он стал бежать и в итоге угодил под машину. В это время правоохранители и военкомы стояли на месте и оскорбляли его.

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Во Львове полицейские остановили мужчину и хотели проверить его военно-учетные данные. В это время он начал убегать и его сбила машина, видео инцидента появилось в местных пабликах.

Сначала мужчину останавливают два сотрудника полиции, а он просит их предъявить служебные документы. После этого мужчина резко бежит в сторону проезжей части и его сбивает машина, которая ехала на медленной скорости.

Однако после этого он продолжил бежать, очевидно, не получив сильных травм. Полицейские в это время стояли на месте, называя его "придурком и идиотом". При этом белый бус сотрудников ТЦК находился также возле обочины.

В конце видео видно, как один из военкомов садится в бус с автоматом в руке.

Фокус объяснял, как можно сняться с розыска ТЦК. Для этого нужно явиться в военкомат и оплатить штраф за нарушение мобилизационного законодательства.

Напомним, 9 февраля под Киевом нашли избитого старшего лаборанта кафедры ядерной физики Львовского университета Степана Бильченко. Утверждается, что его похитили работники ТЦК и избили.