Машина збила чоловіка під час втечі від ТЦК: він встав і побіг далі, — соцмережі (відео)

Поліцейські хотіли перевірити документи військовозобов'язаного, але він почав тікати і зрештою потрапив під машину. У цей час правоохоронці та військкоми стояли на місці й ображали його.

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У Львові поліцейські зупинили чоловіка і хотіли перевірити його військово-облікові дані. У цей час він почав тікати і його збила машина, відео інциденту з'явилося в місцевих пабліках.

Спочатку чоловіка зупиняють два співробітники поліції, а він просить їх пред'явити службові документи. Після цього чоловік різко біжить у бік проїжджої частини і його збиває машина, яка їхала на повільній швидкості.

Однак після цього він продовжив бігти, вочевидь, не зазнавши сильних травм. Поліцейські в цей час стояли на місці, називаючи його "придурком і ідіотом". При цьому білий бус співробітників ТЦК перебував також біля узбіччя.

Наприкінці відео видно, як один із воєнкомів сідає в бус з автоматом у руці.

Фокус пояснював, як можна знятися з розшуку ТЦК. Для цього потрібно з'явитися у військкомат і сплатити штраф за порушення мобілізаційного законодавства.

Нагадаємо, 9 лютого під Києвом знайшли побитого старшого лаборанта кафедри ядерної фізики Львівського університету Степана Більченка. Стверджується, що його викрали працівники ТЦК і побили.