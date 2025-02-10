ТЦК объявило в розыск: есть только один вариант, как с него сняться

По информации юристов, объявление в розыск происходит в случае нарушения лицом правил воинского учета. Сняться с учета возможно, используя только один алгоритм.

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В условиях военного положения и мобилизации в Украине важно следить, чтобы военнообязанного не объявили в розыск. В этом случае лица не смогут оформить паспортный документ за рубежом, отсрочку, поступить на обучение или быть забронированными за предприятием. Поэтому актуальность приобретает вопрос, как снять розыск — об этом рассказывают юристы юридической компании INSEININ.

Причины объявления лица в розыск

Территориальный центр комплектации и социальной поддержки объявляют лицо в розыск в случае нарушения им правил воинского учета. В частности, это могут быть мужчины, которые не явились по повестке, не стали на воинский учет, уклоняются от прохождения военно-врачебной комиссии или призыва на военную службу.

В случае выявления правонарушений работники ТЦК и СП их фиксируют и направляют соответствующие обращения в полицию с целью розыска нарушителей. Розыск и задержание проводятся с целью составления протокола о совершении административного правонарушения.

Как снять розыск ТЦК и СП

Снятие отметки о нарушении правил воинского учета происходит ТЦК после обращения в полицию об отсутствии оснований для задержания военнообязанного. Снятие отметки о розыске происходит следующим образом:

военнообязанный прибывает в районный ТЦК и СП, который подал в розыск;

составляется протокол о совершении административного правонарушения по ст. 210 или 210-1 Кодекса Украины об административных правонарушениях;

рассматривается административное дело;

выносится постановление о привлечении к административной ответственности или закрытии дела;

уплачивается денежный штраф или постановление обжалуется в суде.

Напомним, что в Одессе работник одного из районных центров комплектования и социальной поддержки за денежное вознаграждение помогал мужчинам призывного возраста снять статус "разыскиваемых". Его задержали и теперь мужчина может попасть на 8 лет в тюрьму.

Добавим, что доставка военнообязанных в ТЦК по закону о мобилизации в Украине является обязанностью правоохранителей и местных органов власти, а не военных. По словам первого заместителя министра обороны Ивана Гаврилюка, в обязанности сотрудников ТЦК входит лишь ведение учета и отбор граждан для мобилизации в Силы обороны.