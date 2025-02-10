ТЦК оголосило в розшук: є лише один варіант, як з нього знятись

За інформацією юристів, оголошення в розшук відбувається в разі порушення особою правил військового обліку. Знятись з обліку можливо, використовуючи лише один алгоритм.

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В умовах воєнного стану та мобілізації в Україні важливо слідкувати, щоб військовозобов'язаного не оголосили в розшук. В цьому випадку особи не зможуть оформити паспортний документ за кордоном, відстрочку, вступити на навчання або бути заброньованими за підприємством. Тому актуальності набуває питання, як зняти розшук — про це розповідають юристи юридичної компанії INSEININ.

Причини оголошення особи в розшук

Територіальний центр комплектації та соціальної підтримки оголошують особу в розшук в разі порушення нею правил військового обліку. Зокрема, це можуть бути чоловіки, які не зʼявились за повісткою, не стали на військовий облік, ухиляються від проходження військово-лікарської комісії або призову на військову службу.

У разі виявлення правопорушень працівники ТЦК та СП їх фіксують та направляють відповідні звернення до поліції з метою розшуку порушників. Розшук та затримання проводяться з метою складання протоколу про вчинення адміністративного правопорушення.

Як зняти розшук ТЦК та СП

Зняття відмітки про порушення правил військового обліку відбувається ТЦК після звернення до поліції про відсутність підстав для затримання військовозобовʼязаного. Знаття розшуку відбувається наступним чином:

військовозобов'язаний прибуває до районного ТЦК та СП, який подав у розшук;

складається протокол про вчинення адміністративного правопорушення за ст. 210 або 210-1 Кодексу України про адміністративні правопорушення;

розглядається адміністративна справа;

виноситься постанова про притягнення до адміністративної відповідальності або закриття справи;

сплачується грошовий штраф або постанова оскаржується в суді.

Нагадаємо, що в Одесі працівник одного з районних центрів комплектування та соціальної підтримки за грошову винагороду допомагав чоловікам призовного віку зняти статус "розшукуваних". Його затримали й тепер чоловік може потрапити на 8 років до в'язниці.

Додамо, що доставлення військовозобов'язаних до ТЦКза законом про мобілізацію в Україні є обов'язком правоохоронців і місцевих органів влади, а не військових. За словами першого заступника міністра оборони Івана Гаврилюка, в обов'язки співробітників ТЦК входить лише ведення обліку та відбір громадян для мобілізації до Сил оборони.