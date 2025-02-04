1000 доларів за зняття статусу "розшукуваного": в Одесі затримали працівника ТЦК

За інформацією поліції, одному чоловіку така "послуга" коштувала 500 доларів, іншому — 1000.

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В Одесі працівник одного з районних центрів комплектування та соціальної підтримки за грошову винагороду допомагав чоловікам призовного віку зняти статус "розшукуваних". Його затримали — тепер чоловік може потрапити на 8 років до в'язниці, повідомили в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області.

У відомстві розповіли, що 29-річний солдат одного з ТЦК розповідав знайомим про те, що за грошову винагороду може вплинути на службових осіб військкомату допомогти військовозобов’язаним чоловікам у вирішенні питань щодо уникнення мобілізації до лав ЗСУ.

"Військовослужбовець пообіцяв двом чоловікам призовного віку допомогу із зняттям статусу "розшукуваних". Одному клієнту з Одеси "послуга" коштувала 500 доларів, а другому, який перебував на обліку в області, удвічі дорожче", —додали в поліції.

Фігуранта затримали під час отримання грошей. У нього вилучили 500 доларів, мобільний телефон, документацію та інші речі.

Чоловіку повідомили про підозру за ч. 3 ст. 369-2 Кримінального кодексу України — одержання неправомірної вигоди. Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою з правом внесення застави в розмірі 242 240 гривень.

Нагадаємо, у Раді зареєстрували законопроєкт про кримінальну відповідальність представників ТЦК і військово-лікарських комісій за порушення порядку мобілізації. Новий документ вводить кримінальну відповідальність за порушення законодавства у сфері оборони та мобілізації.

Зазначимо, 4 лютого стало відомо, що Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить конфіскувати два автомобілі, які оформлені на родича колишнього керівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Харкова. У відомстві зазначили, що ні він, ні члени його сім'ї не мали можливості придбати ці автомобілі коштом законних прибутків.