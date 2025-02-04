1000 долларов за снятие статуса "разыскиваемого": в Одессе задержали работника ТЦК

По информации полиции, одному мужчине такая "услуга" стоила 500 долларов, другому — 1000.

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В Одессе работник одного из районных центров комплектования и социальной поддержки за денежное вознаграждение помогал мужчинам призывного возраста снять статус "разыскиваемых". Его задержали — теперь мужчина может попасть на 8 лет в тюрьму, сообщили в Главном управлении Национальной полиции в Одесской области.

В ведомстве рассказали, что 29-летний солдат одного из ТЦК рассказывал знакомым о том, что за денежное вознаграждение может повлиять на должностных лиц военкомата помочь военнообязанным мужчинам в решении вопросов по избежанию мобилизации в ряды ВСУ.

"Военнослужащий пообещал двум мужчинам призывного возраста помощь со снятием статуса "разыскиваемых". Одному клиенту из Одессы "услуга" стоила 500 долларов, а второму, который состоял на учете в области, вдвое дороже", — добавили в полиции.

Фигуранта задержали во время получения денег. У него изъяли 500 долларов, мобильный телефон, документацию и другие вещи.

Мужчине сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 369-2 Уголовного кодекса Украины — получение неправомерной выгоды. Суд избрал подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога в размере 242 240 гривен.

Напомним, в Раде зарегистрировали законопроект об уголовной ответственности представителей ТЦК и военно-врачебных комиссий за нарушение порядка мобилизации. Новый документ вводит уголовную ответственность за нарушение законодательства в сфере обороны и мобилизации.

Отметим, 4 февраля стало известно, что Специализированная антикоррупционная прокуратура просит конфисковать два автомобиля, которые оформлены на родственника бывшего руководителя районного территориального центра комплектования и социальной поддержки города Харькова. В ведомстве отметили, что ни он, ни члены его семьи не имели возможности приобрести эти автомобили за счет законных доходов.