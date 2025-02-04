У тещи экс-главы ТЦК в Харькове хотят конфисковать 2 автомобиля: подробности

В прокуратуре не называют фамилию и имя экс-чиновника, однако в СМИ отметили, что речь идет о бывшем руководителе Шевченковского районного ТЦК и СП Харькова Артуре Воронцове и его теще.

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Специализированная антикоррупционная прокуратура просит конфисковать два автомобиля, которые оформлены на родственника бывшего руководителя районного территориального центра комплектования и социальной поддержки города Харькова. Об этом сообщает пресс-служба САП.

"03 февраля 2025 года прокурором САП в Высший антикоррупционный суд заявлен иск о признании необоснованными активов на сумму 3,4 млн грн и их взыскании в доход государства (гражданская конфискация), формально принадлежащих родственнику, но фактически используемых семьей бывшего руководителя районного ТЦК и СП города Харькова", — говорится в сообщении.

В ведомстве поделились, что в собственности тещи руководителя районного ТЦК и СП города Харькова находится два новых люксовых автомобиля общей стоимостью 3 423 000 грн, которые были приобретены в 2022-2023 годах. Позже было установлено, что фактически указанными автомобилями пользовался чиновник и его близкие лица. Согласно анализу доходов и расходов экс-руководителя, членов его семьи и родственников они не имели возможности приобрести эти автомобили за счет законных доходов.

В материалах САП не говорится, о ком идет речь. Однако журналисты издания "Слово и дело" со ссылкой на собственные источники рассказали, что речь идет об экс-начальнике Шевченковского районного ТЦК и СП Харькова Артуре Воронцове, который сейчас возглавляет отдел по вопросам управления коммунальным имуществом Лозовского городского совета Харьковской области. Отмечается, что на его тещу Елену Арефьеву оформлен автомобиль Toyota Camry Hybrid 2022 года выпуска и Lexus NX200 2023 года выпуска.

Добавим, что в последнее время в помещениях ТЦК участились случаи взрывов. В частности, вечером 1 февраля вблизи ТЦК в Павлограде Днепропетровской области прогремел взрыв. Обстоятельства происшествия выясняются. В полиции сообщили об одном пострадавшем, который получил легкие ранения. Правоохранители проводят соответствующие следственные действия.

Похожий инцидент произошел в тот же день в Ривне. В результате взрыва в областном ТЦК погиб один человек, еще шестеро получили ранения. В Центре противодействия дезинформации при СНБО отмечают, что курируют эти операции российские спецслужбы.