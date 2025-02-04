У тещі ексголови ТЦК в Харкові хочуть конфіскувати 2 автомобілі: подробиці

В прокуратурі не називають прізвище та ім'я ексчиновника, однак в ЗМІ зазначили, що йдеться про колишнього керівника Шевченківського районного ТЦК та СП Харкова Артура Воронцова та його тещу.

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Спеціалізована антикорупційна прокуратура просить конфіскувати два автомобілі, які оформлені на родича колишнього керівника районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки міста Харкова. Про це повідомляє пресслужба САП.

"03 лютого 2025 року прокурором САП до Вищого антикорупційного суду заявлено позов про визнання необґрунтованими активів на суму 3,4 млн грн та їх стягнення в дохід держави (цивільна конфіскація), що формально належать родичу, але фактично використовуються родиною колишнього керівника районного ТЦК та СП міста Харкова", — йдеться в повідомленні.

У відомстві поділились, що у власності тещі керівника районного ТЦК та СП міста Харкова перебуває два нових люксових автомобіля загальною вартістю 3 423 000 грн, що були придбані у 2022–2023 роках. Пізніше було встановлено, що фактично указаними автівками користувався посадовець та його близькі особи. Згідно з аналізом доходів та видатків екскерівника, членів його сім'ї та родичів вони не мали можливості придбати ці автомобілі коштом законних прибутків.

В матеріалах САП не говориться, про кого йдеться. Однак журналісти видання "Слово і діло" з посиланням на власні джерела розповіли, що йдеться про ексначальника Шевченківського районного ТЦК та СП Харкова Артура Воронцова, який наразі очолює відділ з питань управління комунальним майном Лозівської міської ради Харківської області. Зазначається, що на його тещу Олену Ареф'єву оформлений автомобіль Toyota Camry Hybrid 2022 року випуску та Lexus NX200 2023 року випуску.

Додамо, що останнім часом у приміщеннях ТЦК почастішали випадки вибухів. Зокрема, увечері 1 лютого поблизу ТЦК у Павлограді Дніпропетровської області прогримів вибух. Обставини події з’ясовуються. У поліції повідомили про одного потерпілого, який отримав легкі поранення. Правоохоронці проводять відповідні слідчі дії.

Схожий інцидент стався того ж дня в Рівному. Внаслідок вибуху в обласному ТЦК загинула одна людина, ще шестеро отримали поранення. В Центрі протидії дезінформації при РНБО зазначають, що курують ці операції російські спецслужби.