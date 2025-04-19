Массовый побег бойцов ВС РФ из воинской части Краснодара: стали известны причины

Российские солдаты-инвалиды, пойманные за самовольное оставление службы, по нескольку месяцев живут в палатках на территории комендатуры Краснодара. У кого есть деньги, могут "купить" выход за пределы части.

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Об этом сообщает российский Telegram-канал Astra.

По словам родственницы одного из солдат, массовый побег военнослужащих из комендатуры 18 апреля произошел из-за того, что некоторые из них могут выйти за взятку. Но когда отпущенные "погулять" вовремя не вернулись, остальные возмутились тем, что нарушители с деньгами имеют привилегии.

"Я знаю, что там некоторые вообще содержатся с категорией "Д", а у кого-то нет глаза, у кого-то — конечностей", — поделилась подробностями одна из россиянок, чей муж с декабря живет в палатке на территории комендатуры в Краснодаре.

Ее супруг после 8 контузий в декабре 2024 года проходил реабилитацию дома, однако у женщины случился микроинсульт и ее положили в одну из клиник Краснодара. Муж женщины вместе с ребенком поехали с ней, где мужчину задержали, возбудив уголовное дело о самовольном оставлении части.

"Они живут там в палатках. На улице. То есть, когда были морозы в декабре, в январе, в феврале, вот эти сильные морозы, они были в палатках. Они там все пьют, моего мужа 3 недели назад там избили, он был весь синий. Я требовала снять побои — ничего, никакого разбирательства", — рассказала женщина.

В свою очередь адвокат, представляющий интересы двух военнослужащих, на условиях анонимности рассказал, что военнослужащие ВС РФ живут в палатках на территории комендатуры более полугода. По его словам, на территорию части не допускают врачей, поэтому там медицинской помощи не оказывают.

"Да, они живут в палатках. На улице. Их кормят. У них есть туалет на улице, обычный, душ. Находятся они за сеткой рабица. За сетку они не выходят, утром у них построение. Вечернее построение. Все. То есть, это более ста человек, которые ничего не делают, они не служат, не работают", — рассказал адвокат.

Местный канал "Краснодар и край" опубликовал ориентировки на трех сбежавших военных. Как пишет российский ресурс "Медиазона", на них изображены 39-летний уроженец Камчатского края Алексей Гирев и 37-летний Игорь Леонов из Адыгеи. Мужчины ранее фигурировали в базах розыска МВД: Гирев — по обвинению в угоне автомобиля, а Леонов — по делу о самовольном оставлении части.

Сбежавшие из комендатуры Краснодара российские солдаты

В свою очередь ресурс "Антивоенный комитет Кубани" сообщает, что администраторы местных каналов получили указание от силовиков "держать тишину в эфире".

Кроме того, как сообщается, с жильцами домов, которые публиковали видео, уже "проведены беседы". И поскольку министерство обороны упорно хранит молчание, подробностей побега, скорее всего, не будет, предполагают "оппозиционеры". Не исключено, не теряют они надежды, что успевшие скрыться трое беглецов успеют опубликовать какое-то заявление до того, как их поймают.

Напомним, сбежать из воинской части, сломав забор, удалось лишь семерым солдатам. Вскоре четырех из них поймали, а трое находятся в бегах.

Фокус писал, что сотрудники военной полиции РФ избивали и применяли электрошокер против раненых военнослужащих 55-й мотострелковой бригады из Тывы перед отправкой их на фронт.