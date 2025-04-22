"УАЗы и УРАЛы закончились": военный ВС РФ похвастался, как эксплуатирует осла на фронте (видео)

Российский военный недавно пожаловался на отсутствие техники на фронте: мол, автомобили УАЗ и УРАЛ у его подразделения закончились. Зато для транспортировки грузов представитель ВС РФ вместе с собратьями решил использовать животное — осла.

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Соответствующие кадры, на которых видно самого осла, эксплуатируемого в российской армии, обнародовали в YouTube-канале "Герц" 21 апреля.

Военный, имя которого и принадлежность к конкретной бригаде ВС РФ не сообщаются, вероятно, случайно встретил осла на одном из направлений фронта. Его он вместе с побратимами взяли с собой, нагрузив собственными вещами.

На кадрах видно, как солдаты ВС РФ ведут осла с собой. Само животное автор видео называет "транспортом доставки".

Также россиянин комментирует ситуацию, которая у них сложилась: мол, машины, используемые для транспортировки военных и их средств на фронте, у них якобы закончились.

"УАЗики закончились, УРАЛы закончились, пацаны ведут осла", — говорит автор видео.

В конце записи российский военный шутливо называет ситуацию, которая у них сложилась, "зоопарком", и ругается.

Россияне не впервые эксплуатируют ослов на войне

Стоит заметить, что российская армия не впервые использует животных, в частности ослов, для решения собственных военных нужд. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев комментировал эту ситуацию публично, заявляя, что не видит в этом ничего чрезвычайного: мол, привлечение животных к транспортировке на фронте происходит из-за "больших трудностей" с логистикой.

Военкор Юрий Бутусов рассказывал, что Минобороны РФ предоставило своим военным ослов для перевозки боекомплекта и провизии, связывая это с вероятными проблемами по нехватке техники. Российские солдаты взамен даже придумали камуфляжи для животных и начали активно применять: кадры такой эксплуатации иногда попадают в соцсети.

Кроме животных, российские военные также применяют электросамокаты для штурмов, как рассказывали в 3-й ОШБр в ноябре 2024 года.

Напомним, 21 апреля партизанское движение "АТЕШ" сообщило, что россияне хаотично начали перемещать военную технику в Крыму.

Также российские Telegram-каналы 19 апреля рассказали, почему произошли массовые побеги солдат ВС РФ из воинской части Краснодара.