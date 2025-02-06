Животная сила: в Госдуме считают "нормальной практикой" доставку грузов для ВС РФ на ослах

Ослов, лошадей и других животных привлекают к перевозкам из-за "больших сложностей" с логистикой на фронте. По словам члена комитета Госдумы по обороне Виктора Соболева, часть артиллерии СССР была на конной тяге.

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Использование ослов на линии фронта в качестве перевозчиков боеприпасов и других грузов — совершенно нормальная практика. Об этом заявил изданию "Газета.Ru" член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

Фотографии и видео с ослами, которых Минобороны РФ выдало оккупантам в помощь, ранее облетела соцсети. Применение животной силы — ослов, лошадей и других животных на фронте нужно ввиду "больших сложностей" с доставкой боеприпасов и еды на передовую, пояснил российский депутат.

"Пусть лучше осла убьют, чем двух человек, которые на машине везут груз, необходимый для боя. Скорее всего, загружают вьюки на этого осла. Он знает, куда идти, если научен… Это не массово, но я тут ничего не вижу плохого", — добавил он.

Далее Соболев вспомнил времена Второй мировой войны, когда часть артиллерии СССР была на конной тяге и она дошла до Берлина.

"Собак использовали в Великую Отечественную войну — две мины загружали на них, и они бежали туда, где эти мины были необходимы… Люди ищут приемы и способы обеспечения тех подразделений, которые воюют, всем необходимым для ведения боя и жизни, — заметил политик.

Соболев считает, что для доставки грузов можно использовать радиоуправляемые наземные беспилотники.

Напомним, военные ВСУ проводят наступление в Курской области, применяя бронетехнику. Российские солдаты запускают в ответ дроны на оптоволокне, но погода мешает их планам.

Фокус также писал о втором в 2025 году обмене военнопленными между РФ и Украиной по формуле "150 на 150". Обмен прошел на границе Украины и Беларуси.