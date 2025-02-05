Обмен пленными Украины и России: домой вернулись 150 военных ВСУ (фото)

Второй в 2025 году обмен военнопленными состоялся по формуле "150 на 150", домой вернулись морпехи, десантники, пехотинцы и другие военные. Президент Украины поблагодарил власти ОАЭ за помощь.

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Между Украиной и Россией 5 февраля состоялся второй в 2025 году обмен военнопленными по формуле "150 на 150". Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский

Среди военных, которые вернулись, есть представители Военно-Морских сил, которые попали в плен в Мариуполе и Запорожской области, Воздушных сил, Десантно-штурмовых и Сухопутных войск. Кроме этого, удалось вернуть домой нацгвардейцев, пограничников, тероборонцев и полицейского.

"Некоторые из ребят находились в плену более двух лет. И сегодня для них и их родных — день, который весит больше, чем годы ожидания. Это настоящее счастье — видеть их дома, живыми и свободными", — добавил глава государства.

Зеленский поблагодарил всех, кто работает ради возвращения украинских военных. В частности, он подчеркнул роль ОАЭ и тех, кто поддерживает Украину на этом пути.

"Работаем, чтобы вернуть всех", — заявил он.

Глав Офиса президента Андрей Ермак также сообщил о втором обмене пленными в 2025 году.

"Спасибо всем, кто работает и занимается возвращением наших людей. Задача президента — вернуть домой всех", — отметил Ермак.

Ранее Ермак и Зеленский также публиковали посты об обмене пленными, но позже удалили их. Новые посты президента и главы ОП фактически не изменились.

Первые сообщения Зеленского и Ермака об обмене пленными

Сегодняшний обмен пленными: кто стал посредником

Сначала об обмене писали российские военные паблики, но официальные подтверждения были представлены позже. По утверждению росСМИ, обмен состоялся на границе Украины и Беларуси.

Минобороны РФ сообщило, что 150 возвращенных из украинского плена российских военных находятся на территории Беларуси, и посредником в обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.

Напомним, первый обмен пленными в 2025 году состоялся 15 января. Тогда Украине удалось вернуть 25 граждан, среди которых были защитники Мариуполя и "Азовстали", Харьковской, Донецкой, Запорожской и Херсонской областей.

Фокус ранее писал о возможном убийстве россиянами пленного австралийца Оскара Дженкинса. Однако основное видео с ним было снято еще четыре года назад и впервые его увидели на иранском видеосервисе.