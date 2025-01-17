Австралиец попал в плен РФ: расследователи опровергли видео казни, детали

Российские спецслужбы могли устроить информационно-психологическую операцию, чтобы напугать иностранцев, которые планировали присоединиться к ВСУ, говорится в расследовании.

Related video

На сегодня нет правдивых видеодоказательств в подтверждение гибели австралийца Оскара Дженкинса, который стал пленником ВС РФ. Есть запись похожего на него мужчины, который на ломаном украинском отвечает на вопросы российских палачей. Есть милитарные блогеры, которые уверяют, что он жив. С другой стороны, военные ВС РФ могли убить австралийца. О том, что произошло с Оскаром Дженкинсом и может ли это быть российской информационно-психологической операцией (ИПСО), рассказали расследователи проекта "Слідство Інфо".

ВС РФ захватили в плен австралийца — детали

Расследователи поговорили с военным ВСУ, который служил в одном подразделении с австралийцем Оскаром Дженкинсом. Военный рассказал об обстоятельствах гибели австралийца и прислал видео, которое якобы подтверждает это событие. На видео — грузовик, заполненный телами людей. У одной из жертв — татуировка со словом "веган", которая была у Оскара, рассказывается в статье. Между тем слышен голос, который на русском языке говорит об австралийцах, которым не стоило воевать на стороне украинцев против россиян. По словам источника журналистов, Дженкинс действительно попал в плен РФ, его пытали, а затем убили.

Услышав показания побратима австралийца, проект "Слідства Інфо" исследовал видео. Выяснилось, что видео четыре года, впервые оно появилось на иранском сервисе и не имело русского голоса за кадром. В первоначальной записи неизвестный говорил на армянском языке, а подписи сделаны на языке фарси. При этом утверждалось, что грузовик с людьми — это "цена Карабаха". Но люди — не погибшие, а раненые обломками, уточнили авторы расследования.

Фокус не публикует видео, которое фигурирует в расследовании, по этическим соображениям.

Что говорят россияне и украинские спецслужбы

В статье приводятся сообщения российских милблогеров, которые прокомментировали сообщение о гибели Оскара Дженкинса. Один из них, военкор РФ Александр Сладков, опубликовал кадры допроса австралийца. Мужчину избивают, а он на ломаном украинском рассказывает, что был учителем биологии из Австралии и приехал помочь украинцам. Россиянин написал, что "у парня все будет нормально, суд, каторга, все, как положено". В предыдущей заметке он же заявил, что пленника будто бы накормили и будут судить за участие в войне.

Представитель Сухопутных сил ВСУ, с которым говорили журналисты, рассказал, что Дженкинс служил в 402 стрелковом батальоне 66 бригады, начиная с 4 апреля 2024 года. 16 декабря 2024 года зафиксировано, что он пропал без вести, а затем оказался в списках лиц, попавших в плен РФ. Кроме того, собеседник расследователей заверил, что Украина не получала тела погибшего. О том, что нет подтверждений гибели, рассказали в офисе генпрокурора. При этом в Координационном штабе подчеркнул, что по этому вопросу комментариев не дают.

Оскар Дженкинс — возможная гибель и российское ИПСО

Журналисты также опубликовали два особых мнения относительно австралийца. Первое мнение высказал его побратим с позывным "Гамп". "Гамп" сообщил порталу Zmina, что россияне решили показательно казнить всех пленных, в том числе — иностранцев.

Второе мнение принадлежит послу Украины в Австралии Василию Мирошниченко. По мнению дипломата, кадры с показательными пытками и казнью могли быть российским ИПСО, направленным на иностранцев. Главный месседж ИПСО — чтобы иностранцы боялись идти в украинскую армию, привели журналисты слова чиновника.

Австралиец Оскар Дженкинс — что известно о плене и гибели

Отметим, Фокус писал об истории австралийца Оскара Дженкинса в декабре 2024 года. На телеканале ABS News появился сюжет, в котором западные журналисты рассказали об иностранце, захваченном россиянами в плен и убитом. После этого посла РФ в Австралии вызвали в МИД, чтобы он дал какие-то объяснения относительно преступлений ВС РФ и относительно трагического события. На сегодня окончательно не ясно, погиб ли Дженкинс, или жив, но находится в российской тюрьме

Напоминаем, 16 января украинские военные сообщили о взятии в плен 27 российских солдат: рассказали, какое будущее ждет военных ВС РФ.