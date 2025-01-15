"Пытали, а затем казнили": Австралия вызвала посла РФ после гибели пленного ВСУ (фото)

Бойцы Иностранного легиона ВСУ рассказали, что бывшего школьного учителя из Мельбурна Оскара Дженкинса перед смертью в плену пытали, а затем казнили. Премьер-министр страны Энтони Албаниз предупредил Москву о последствиях.

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Накануне, 14 января, военнослужащий, попросивший не называть своего имени, заявил в комментарии журналистам о том, что 9 января российские солдаты убили военнослужащего ВСУ, который прежде работал школьным учителем в Мельбурне. Об этом пишет Herald Sun.

Солдат, рассказавший эти сведения, инструктировал 32-летнего Оскара Дженкинса и воевал вместе с ним в 66-й механизированной бригаде.

"Он приехал сюда, чтобы помочь Украине. Он приходил первым и уходил последним. И всегда заботился о других", — объяснил он.

Оскар Дженкинс

Сообщения о смерти Дженкинса появились в текстовом сообщении в мессенджере.

"Он был казнен, его тело найдено. Сейчас неизвестно, где оно находится", — говорится в публикации. По словам военнослужащего, сообщившего эти сведения, у российских военных есть указание проводить пытки и убивать иностранных военных, вместо того, чтобы удерживать их как пленных.

"Они мучили его несколько дней, чтобы выставить как пример. Российских военных не заботят законы, мораль — ничего. Они просто приходят, чтобы убивать", — заявил он.

Оскар Дженкинс

Американский солдат сообщил журналистам, что тело Дженкинса идентифицировали по татуировке "vegan". Еще один австралиец, имеющий отношение к ВСУ, сообщил, что тело погибшего находилось рядом с другими.

Оскар Дженкинс

В МИД Австралии в Канберре вызвали российского посла. По данным Австралии, будут приняты самые жесткие меры, если подтвердятся сообщения о гибели захваченного в плен гражданина страны.

Премьер-министр Австралии Энтони Албаниз выступил с заявлением о том, что его правительство намерено принять решительные меры, если выяснится, что РФ причинила вред пленному австралийцу, который воевал за Украину.

На пресс-конференции в Деванпорте (штат Тасмания) премьер придерживался жесткой позиции после того, как глава австралийского МИД Пенни Вонг пообещал, что рассматриваются все возможные ответы, если будет установлено, что Дженкинс мертв.

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"Если был нанесен какой-либо ущерб, который заслуживает осуждения, австралийское правительство предпримет самые решительные действия, — сказал Албаниз. — Я говорил с послом Украины в понедельник в своем офисе. Мы призываем Россию немедленно подтвердить статус Оскара Дженкинса, мы по-прежнему серьезно обеспокоены. Будем ждать, когда появятся факты".

Он добавил, что следует "послать четкий сигнал России и другим режимам с похожими взглядами, что австралийцы неприкосновенны".

Напомним, что 24 декабря сообщалось, что Австралия пытается репатриировать бойца ВСУ, получившего тяжелые ранения.

Также сообщалось, что 15 декабря военные рассказали о переводе из Воздушных сил в пехоту.