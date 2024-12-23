ВС РФ захватили в плен австралийца из ВСУ: власти страны изучают ролик в сети (видео)

На опубликованном видео мужчина со связанными руками на камеру представляется 32-летним Оскаром Дженкинсом. Предполагаемый австралиец говорит, что живет в Австралии и Украине.

Related video

Австралия расследует видео, на котором, предположительно, запечатлен гражданин страны, захваченный российскими войсками во время боевых действий в Украине. Об этом пишет CNN.

Оскар Дженкинс

Власти Австралии работают над проверкой подлинности видео, на котором может быть запечатлен один из ее граждан, который был захвачен российскими войсками в Украине. На видео, опубликованном в российских аккаунтах Telegram, показан мужчина с грязным лицом, которого допрашивают в лесной местности другие мужчины. На кадрах его несколько раз бьют по голове.

Важно

Под Торецком двое бойцов ВСУ взяли в плен пятерых россиян, которые пришли их штурмовать (видео)

Мужчина со связанными руками на камеру представляется 32-летним Оскаром Дженкинсом и говорит, что он живет в Австралии и Украине. Премьер-министр Австралии Энтони Альбаниз сообщил журналистам в понедельник, 23 декабря, что правительство страны ищет информацию через посольство Австралии в Москве.

"Это тревожные новости, и мы работаем через Министерство иностранных дел и торговли (DFAT), чтобы оказать поддержку, в том числе этому джентльмену. Пытаются выяснить детали и факты, которые там есть", — сказал Альбаниз.

Он также добавил, что россияне известны тем, что нередко распространяют неверную информацию.

В видео, которое CNN не удалось геолоцировать, Дженкинс, похоже, с трудом понимает вопросы, задаваемые ему на русском языке. Неясно, говорил ли он под принуждением. Его спрашивают, почему он в Украине, на что он ответил, что он солдат. Говоря на смеси английского, украинского и русского, он сказал, что работал учителем в Китае и студентом в Австралии.

В профиле LinkedIn под именем Оскар Дженкинс указано, что он был студентом Melbourne Grammar School, прежде чем изучать биомедицину в Университете Монаша в Мельбурне. На странице также указаны места работы в Китае за несколько лет с октября 2015 года, в том числе в качестве преподавателя университета в Тяньцзине.

Австралия давно поддерживает Украину в ее борьбе с российскими войсками. Власти Зеленого континента выделили свыше 1,5 млрд австралийских долларов с начала полномасштабного вторжения в феврале 2022 года. Министр иностранных дел Пенни Вонг посетила Украину на прошлой неделе, чтобы объявить о повторном открытии австралийского посольства в Киеве перед приездом посла в следующем месяце.

Посольство оставалось закрытым с 2022 года из-за "повышенного риска" и временно был перевезено в Польшу, чтобы избежать российских ударов.

Напомним, что 19 декабря под Курахово ВСУ взяли в плен группу россиян.

Также сообщалось, что омбудсмен Лубинец рассказал, сколько военнопленных ВСУ россияне расстреляли за последний год рассказал.