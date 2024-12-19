"Если подпишешь контракт — не вернешься": под Курахово ВСУ взяли в плен группу россиян (видео)

По словам российских военнопленных из 430-го полка, ВС РФ не хватает личного состава, чтобы посылать вперед — "и выгребают все, что есть". Командиры угрожают переводом в 36-ю или 57-ю ОМСБр, где людей "обнуляли за отказ идти на штурм".

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ВСУ взяли в плен новую группу российских пленных из 430-го полка возле населенного пункта Максимовка между Кураховым и Большой Новоселкой Донецкой области. Об этом сообщил украинский военный журналист Андрей Цаплиенко.

Пленные российские военные из 430 полка

На видео военнопленные представляются и сообщают некоторые данные о себе, в частности о том, откуда они родом.

"Все просто, людей, видимо, не осталось, кого посылать вперед — и выгребают все, что есть. Все, что осталось", — говорит на видео один из россиян.

Он добавил, что командиры угрожали переводом в 36-ю или 57-ю ОМСБр — "там людей просто обнуляли за отказ идти на штурм".

"Все остальные — кто 300 уже, кто 200. Я могу только по позывным подсчитать оставшихся", — отметил пленный.

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Покровское направление: что происходит?

На Покровском направлении после того, как враг зашел в Нововасиловку, стремительно развернул силы на север, обойдя укрепления ВСУ на западе р. Солена, и вышли во фланг и тыл украинских защитников, отметил боец ВСУ с позывным "Мучной".

"Таким образом российские войска смогли подойти к окрестностям н.п. Волково. Сейчас обстановка ухудшается, казаки не могут обустроить себе позиции, летают вражеские FPV и готовят минометы, чтобы не позволить нашим воинам занять оборону", — говорится в публикации.

Также продолжаются бои за Песчаное и Новый Труд — это "село совсем скоро перейдет под контроль противника".

"Также враг обходит н.п. Зеленое с востока и ухудшается положение дел в Даченском. Лисовку-Сухой Яр держим, пока без изменений", — говорится в публикации.

Покровское и Кураховское направления: 48 и 25 штурмов

"На Покровском направлении наши защитники отразили 48 штурмовых действий в районах населенных пунктов Миролюбовка, Луч, Лисовка, Даченское, Зеленое, Нововасиловка, Млечное и Новооленовка, где захватчики, при поддержке авиации, пытались вытеснить наши подразделения из занимаемых рубежей", — говорится в сводке Генштаба ВСУ.

На Кураховском направлении Силы обороны отразили 25 атак у Солнцевки, Старых Тернов, Курахового и Дачного, где враг пытался прорвать оборону наших войск.

Напомним, что глава РФ Владимир Путин заявил, что ВС РФ движутся к завершению так называемой "СВО" и выбивают ВСУ из Курской области.

Также сообщалось, что, по данным NYT, ликвидация Кириллова напугала российские элиты, но Украина от этого не выиграет.