"Якщо підпишеш контракт — не повернешся": під Кураховим ЗСУ взяли в полон групу росіян (відео)

За словами російських військовополонених із 430-го полку, ЗС РФ не вистачає особового складу, щоб посилати вперед — "і вигрібають усе, що є". Командири погрожують переведенням у 36-ту або 57-му ОМСБр, де людей "обнуляли за відмову йти на штурм".

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ЗСУ взяли в полон нову групу російських полонених із 430-го полку біля населеного пункту Максимівка між Кураховим і Великою Новосілкою Донецької області. Про це повідомив український військовий журналіст Андрій Цаплієнко.

Полонені російські військові з 430 полку

На відео військовополонені представляються і повідомляють деякі дані про себе, зокрема про те, звідки вони родом.

"Все просто, людей, мабуть, не залишилося, кого посилати вперед — і вигрібають усе, що є. Все, що залишилося", — говорить на відео один із росіян.

Він додав, що командири погрожували переведенням у 36-ту або 57-му ОМСБр — "там людей просто обнуляли за відмову йти на штурм".

"Усі інші — хто 300 уже, хто 200. Я можу тільки за позивними підрахувати тих, хто залишився", — зазначив полонений.

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Покровський напрямок: що відбувається?

На Покровському напрямку після того, як ворог зайшов у Нововасилівку, стрімко розвернув сили на північ, обійшовши укріплення ЗСУ на заході р. Солона, та вийшли у фланг і тил українських захисників, зазначив боєць ЗСУ на позивний "Мучний".

"Так, російські війська змогли підійти до околиць н.п. Вовкове. Наразі ситуація погіршується, козаки не можуть облаштувати собі позиції, літають ворожі FPV і готують міномети, щоб не дозволити нашим воїнам зайняти оборону", — йдеться в публікації.

Також тривають бої за Піщане та Новий Труд — це "село зовсім скоро перейде під контроль противника".

"Також ворог обходить н.п. Зелене зі сходу та погіршується стан справ у Даченському. Лисівку-Сухий Яр тримаємо, поки що без змін", — ідеться в публікації.

Покровський і Курахівський напрямки: 48 і 25 штурмів

"На Покровському напрямку наші захисники відбили 48 штурмових дій у районах населених пунктів Миролюбівка, Луч, Лисівка, Даченське, Зелене, Нововасилівка, Чумацьке та Новооленівка, де загарбники за підтримки авіації намагалися витіснити наші підрозділи з займаних рубежів", — йдеться у зведенні Генштабу ЗСУ.

На Курахівському напрямку Сили оборони відбили 25 атак біля Солнцівки, Старих Тернів, Курахового та Дачного, де ворог намагався прорвати оборону наших військ.

Нагадаємо, що глава РФ Володимир Путін заявив, що ЗС РФ рухаються до завершення так званої "СВО" і вибивають ЗСУ з Курської області.

Також повідомлялося, що, за даними NYT, ліквідація Кирилова налякала російські еліти, але Україна від цього не виграє.