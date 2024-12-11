Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Воєнний фокус Російсько-українська війна

На Азовсталі хвилювався за дружину і сина: прикордонник зробив сюрприз коханій з полону

Оборона Азовсталі, Азовсталь, захисники Азовсталі, Маріуполь, окупація Маріуполя, полон, російський полон, військовополонені, обмін полоненими, прикордонники, В’ячеслав Кучковський, Кучковський
Фото: ДПСУ | В"ячеслав Кучковський схуд у полоні на десятки кілограмів, але почуття гумору не втратив

Валерія врятувалась з дитиною з захопленого ЗС РФ Маріуполя й уважно стежила за кадрами виходу захисників Азовсталі, бо знала — серед них її чоловік. У червні 2023 року у свій День народження жінці зовсім не хотілося свята, поки не пролунав несподіваний дзвінок.

Related video

Прикордонник В’ячеслав Кучковський опинився в оточенні на Азовсталі, звідки потрапив у полон. Цього року він був звільнений з полону. Його історією 11 грудня поділились у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

"Ми розуміли, що перебуваємо у кільці, і не в одному. До того ж оскаженілий ворог постійно обстрілював нас з усього, чого лиш міг. Але все одно, усі ми вірили, що виживемо", — згадав українець.

Оборона Азовсталі, Азовсталь, захисники Азовсталі, Маріуполь, окупація Маріуполя, полон, російський полон, військовополонені, обмін полоненими, прикордонники, В’ячеслав Кучковський, Кучковський Fullscreen
Фото В"ячеслава Кучковського
Фото: ДПСУ

Однак думки прикордонника, який перебував на Азовсталі, крутились навколо сім’ї. Найбільше чоловіка турбувало, чи змогли його дружина та 8-річний син вибратися з захопленого ворогом Маріуполя.

Коли Кучковський дізнався, що його рідні у безпеці, попри ситуацію він почав будувати плани на майбутнє. Це допомагало не впадати у відчай і продовжувати боротьбу, мріючи про зустріч з сім’єю.

Оборона Азовсталі, Азовсталь, захисники Азовсталі, Маріуполь, окупація Маріуполя, полон, російський полон, військовополонені, обмін полоненими, прикордонники, В’ячеслав Кучковський, Кучковський Fullscreen
Фото В"ячеслава Кучковського
Фото: ДПСУ

У травні захисникам Азовсталі довелося здатися в полон. Підрозділ чоловіка виходив останнім, за кадрами виходу ретельно стежила його дружина Валерія. Вона розуміла, що попереду у коханого страшні випробування, але раділа, що живий.

Сину жінку розповіла правду — тепер тато перебуватиме у полоні. Роберт став справжньою підтримкою для матері та неодноразово ходив на акції, які мали на меті нагадати про полонених. Очікування здавалось нескінченними.

Оборона Азовсталі, Азовсталь, захисники Азовсталі, Маріуполь, окупація Маріуполя, полон, російський полон, військовополонені, обмін полоненими, прикордонники, В’ячеслав Кучковський, Кучковський Fullscreen
Навіть на Азовсталі Кучковський найбільше хвилювався за сім'ю
Фото: ДПСУ

У червні 2023 року Валерії виповнилося 35 років. Попри ювілей на душі було тоскно і жодного свята не хотілося. Однак зранку на неї чекав сюрприз. Жінці зателефонував з полону чоловік, привітав з Днем народженням та запевнив, що тримається. За кілька годин кур’єр доставив величезний букет її улюблених квітів — ромашок.

Виявилось, що під час перебування на Азовсталі прикордонник попросив друга, якому вдалося вибратись з Маріуполя, замовити квіти до Дня народження своєї дружини. Тоді чоловік не вірив, що колись зможе подарувати букет коханій особисто, але хотів зробити бодай щось приємне.

Оборона Азовсталі, Азовсталь, захисники Азовсталі, Маріуполь, окупація Маріуполя, полон, російський полон, військовополонені, обмін полоненими, прикордонники, В’ячеслав Кучковський, Кучковський Fullscreen
В"ячеслав Кучковський порадував дружину букетом з полону
Фото: ДПСУ

Вже у полоні з Кучковським сталося диво. Його побратим та співкамерник зміг під час обшуку приховати телефон, який чоловіки й використали для святкового дзвінка.

У лютому цього року прикордонника звільнили з російської неволі. Він схуд майже на 30 кілограмів, пережив тортури та знущання, але зберіг почуття гумору й віру у перемогу добра над злом. Найзаповітніша мрія — обійняти дружину й сина — збулась.

Оборона Азовсталі, Азовсталь, захисники Азовсталі, Маріуполь, окупація Маріуполя, полон, російський полон, військовополонені, обмін полоненими, прикордонники, В’ячеслав Кучковський, Кучковський Fullscreen
У лютому 2024 року В"ячеслава Кучковського звільнили у межах обміну
Фото: ДПСУ

"Їхнє з Валерією кохання пройшло випробування відстанню, війною та полоном. Попереду у подружжя ще багато спільних подарунків, але історія про квіти з полону заслуговує на те, щоб стати символом їхньої вірності, справжнього кохання та турботи одне про одного назавжди", — підкреслили у ДПСУ.

Оборона Азовсталі, Азовсталь, захисники Азовсталі, Маріуполь, окупація Маріуполя, полон, російський полон, військовополонені, обмін полоненими, прикордонники, В’ячеслав Кучковський, Кучковський Fullscreen
В"ячеслав Кучковський здійснив найбажанішу мрю та обійняв сім'ю
Фото: ДПСУ
Оборона Азовсталі, Азовсталь, захисники Азовсталі, Маріуполь, окупація Маріуполя, полон, російський полон, військовополонені, обмін полоненими, прикордонники, В’ячеслав Кучковський, Кучковський Fullscreen
В"ячеслав Кучковський здійснив найбажанішу мрю та обійняв сім'ю
Фото: ДПСУ

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що за 2024 рік російські окупанти стратили понад 100 військовополонених.

У грудні стало відомо про смерть у полоні мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва. У прокуратурі повідомили, що на його тілі виявили ознаки насильницької смерті.