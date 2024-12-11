На Азовсталі хвилювався за дружину і сина: прикордонник зробив сюрприз коханій з полону

Валерія врятувалась з дитиною з захопленого ЗС РФ Маріуполя й уважно стежила за кадрами виходу захисників Азовсталі, бо знала — серед них її чоловік. У червні 2023 року у свій День народження жінці зовсім не хотілося свята, поки не пролунав несподіваний дзвінок.

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Прикордонник В’ячеслав Кучковський опинився в оточенні на Азовсталі, звідки потрапив у полон. Цього року він був звільнений з полону. Його історією 11 грудня поділились у Західному регіональному управлінні Держприкордонслужби.

"Ми розуміли, що перебуваємо у кільці, і не в одному. До того ж оскаженілий ворог постійно обстрілював нас з усього, чого лиш міг. Але все одно, усі ми вірили, що виживемо", — згадав українець.

Фото В"ячеслава Кучковського Фото: ДПСУ

Однак думки прикордонника, який перебував на Азовсталі, крутились навколо сім’ї. Найбільше чоловіка турбувало, чи змогли його дружина та 8-річний син вибратися з захопленого ворогом Маріуполя.

Коли Кучковський дізнався, що його рідні у безпеці, попри ситуацію він почав будувати плани на майбутнє. Це допомагало не впадати у відчай і продовжувати боротьбу, мріючи про зустріч з сім’єю.

Фото В"ячеслава Кучковського Фото: ДПСУ

У травні захисникам Азовсталі довелося здатися в полон. Підрозділ чоловіка виходив останнім, за кадрами виходу ретельно стежила його дружина Валерія. Вона розуміла, що попереду у коханого страшні випробування, але раділа, що живий.

Сину жінку розповіла правду — тепер тато перебуватиме у полоні. Роберт став справжньою підтримкою для матері та неодноразово ходив на акції, які мали на меті нагадати про полонених. Очікування здавалось нескінченними.

Навіть на Азовсталі Кучковський найбільше хвилювався за сім'ю Фото: ДПСУ

У червні 2023 року Валерії виповнилося 35 років. Попри ювілей на душі було тоскно і жодного свята не хотілося. Однак зранку на неї чекав сюрприз. Жінці зателефонував з полону чоловік, привітав з Днем народженням та запевнив, що тримається. За кілька годин кур’єр доставив величезний букет її улюблених квітів — ромашок.

Виявилось, що під час перебування на Азовсталі прикордонник попросив друга, якому вдалося вибратись з Маріуполя, замовити квіти до Дня народження своєї дружини. Тоді чоловік не вірив, що колись зможе подарувати букет коханій особисто, але хотів зробити бодай щось приємне.

В"ячеслав Кучковський порадував дружину букетом з полону Фото: ДПСУ

Вже у полоні з Кучковським сталося диво. Його побратим та співкамерник зміг під час обшуку приховати телефон, який чоловіки й використали для святкового дзвінка.

У лютому цього року прикордонника звільнили з російської неволі. Він схуд майже на 30 кілограмів, пережив тортури та знущання, але зберіг почуття гумору й віру у перемогу добра над злом. Найзаповітніша мрія — обійняти дружину й сина — збулась.

У лютому 2024 року В"ячеслава Кучковського звільнили у межах обміну Фото: ДПСУ

"Їхнє з Валерією кохання пройшло випробування відстанню, війною та полоном. Попереду у подружжя ще багато спільних подарунків, але історія про квіти з полону заслуговує на те, щоб стати символом їхньої вірності, справжнього кохання та турботи одне про одного назавжди", — підкреслили у ДПСУ.

В"ячеслав Кучковський здійснив найбажанішу мрю та обійняв сім'ю Фото: ДПСУ В"ячеслав Кучковський здійснив найбажанішу мрю та обійняв сім'ю Фото: ДПСУ

Нагадаємо, омбудсмен Дмитро Лубінець повідомив, що за 2024 рік російські окупанти стратили понад 100 військовополонених.

У грудні стало відомо про смерть у полоні мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва. У прокуратурі повідомили, що на його тілі виявили ознаки насильницької смерті.