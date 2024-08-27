Росіяни планують перетворити "Азовсталь" на туристичний парк, — Маріупольска міська рада (фото)

За інформацією міської влади, на думку російських окупантів знесення "Азовсталі" допоможе залучити до міста потенційних туристів. Окрім цього, окупаційна влада прагне таким чином знищити все, що нагадує про спротив українців.

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Російські окупанти в окупованому Маріуполі хочуть перетворити металургійний комбінат "Азовсталь" на туристичний парк. Про це повідомляє Маріупольська міська рада з посиланням на російські Telegram-канали, де зʼявилася інформація про відповідний проєкт.

Окупанти вважають, що це зможе залучити до міста потенційних туристів.

"Таким чином, загарбники намагаються знищити усе, що нагадує про український спротив російському вторгненню. Адже саме "Азовсталь" став справжньою фортецею наших захисників, які 86 діб боронили Маріуполь навесні 2022 року", — говориться в повідомленні Маріупольської міської ради.

План майбутнього парку на місці "Азовсталі

План майбутнього парку на місці "Азовсталі"

Окупаційна влада планує побудувати на місці "Азовсталі" парк

На місці Азовсталі окупаційна влада планує побудувати парк

Росіяни планують побудувати замість Азовсталі парк

Зазначимо, що бої у Маріуполі продовжуються з першого дня російського військового вторгнення. Окупанти змогли блокувати місто, тоді як українські військові вели оборону на території заводу "Азовсталь". У ході боїв за Маріуполь 19 квітня 2022 року ЗС РФ вперше атакували "Азовсталь" запальними або фосфорними бомбами

Згодом тривала евакуація захисників "Азовсталі". Багато кому вдалось вийти з оточення, після якого вони потрапили в полон. Досі попри домовленості з Росією багато хто перебуває в ув'язненні.

Самі ж окупанти спочатку думали знести "Азовсталь". Планувалось, що на місці підприємства з'явиться паркова зона або технопарк.

Згодом повідомлялось, що окупаційна адміністрація у Маріуполі не збирається зупиняти завод "Азовсталь", оскільки на ньому працює кілька тисяч містян. Натомість підприємство вирішили освятити, щоб "вигнати звідти демонів". Тоді ж росіяни намагались розмінувати територію заводу. Оскільки вони не хотіли використовувати громадян своєї країни, то відправляли туди проросійських бойовиків "Л/ДНР".