Россияне планируют превратить "Азовсталь" в туристический парк, — Мариупольский городской совет (фото)

По информации городских властей, по мнению российских оккупантов снос "Азовстали" поможет привлечь в город потенциальных туристов. Кроме этого, оккупационная власть стремится таким образом уничтожить все, что напоминает о сопротивлении украинцев.

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Российские оккупанты в оккупированном Мариуполе хотят превратить металлургический комбинат "Азовсталь" в туристический парк. Об этом сообщает Мариупольский городской совет со ссылкой на российские Telegram-каналы, где появилась информация о соответствующем проекте.

Оккупанты считают, что это сможет привлечь в город потенциальных туристов.

"Таким образом, захватчики пытаются уничтожить все, что напоминает об украинском сопротивлении российскому вторжению. Ведь именно "Азовсталь" стал настоящей крепостью наших защитников, которые 86 суток защищали Мариуполь весной 2022 года", — говорится в сообщении Мариупольского городского совета.

План будущего парка на месте "Азовстали

План будущего парка на месте "Азовстали"

Оккупационные власти планируют построить на месте "Азовстали" парк

На месте Азовстали оккупационные власти планируют построить парк

Россияне планируют построить вместо Азовстали парк вместо Азовстали

Отметим, что бои в Мариуполе продолжаются с первого дня российского военного вторжения. Оккупанты смогли блокировать город, тогда как украинские военные вели оборону на территории завода "Азовсталь". В ходе боев за Мариуполь 19 апреля 2022 года ВС РФ впервые атаковали "Азовсталь" зажигательными или фосфорными бомбами

Впоследствии продолжалась эвакуация защитников "Азовстали". Многим удалось выйти из окружения, после которого они попали в плен. До сих пор несмотря на договоренности с Россией многие находятся в заключении.

Сами же оккупанты сначала думали снести "Азовсталь". Планировалось, что на месте предприятия появится парковая зона или технопарк.

Впоследствии сообщалось, что оккупационная администрация в Мариуполе не собирается останавливать завод "Азовсталь", поскольку на нем работает несколько тысяч горожан. Зато предприятие решили освятить, чтобы "изгнать оттуда демонов". Тогда же россияне пытались разминировать территорию завода. Поскольку они не хотели использовать граждан своей страны, то отправляли туда пророссийских боевиков "Л/ДНР".