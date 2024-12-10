Закатували у полоні: в Україну повернули тіло мера Дніпрорудного, нові деталі

Росія в межах обміну віддала тіло Євгена Матвєєва, якого захопили в полон ще наприкінці лютого 2022 року. Він не залишив своє місто попри окупацію та був справжнім патріотом.

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У 2022 році російські окупанти викрали мера міста Дніпрорудне у Запорізькій області — Євгена Матвєєва. У грудні цього року стало відомо, що він помер після тортур у полоні. 10 грудня у "Радіо Свобода" опублікували нові подробиці справи від Запорізької обласної прокуратури.

У відомстві зауважили, що тіло Матвєєва повернули в Україну у листопаді 2024 року. Лікарське свідоцтво про смерть повідомляє, що він помер у лютому цього року. Зазначається, що на тілі виявили ознаки насильницької смерті.

Правоохоронці порушили справу за фактом смерті у полоні, проводяться судово-медична експертиза й слідчі дії.

Мер Дніпрорудного помер у полоні: що вже відомо

4 грудня керівник Запорізької ОВА Іван Федоров повідомив, що у Росії закатували міського голову Дніпрорудного Євгена Матвєєва. Чоловіка захопили у полон наприкінці лютого 2022-го, тобто він провів у неволі майже два роки до своєї смерті. Тіло повернули в межах одного з обмінів.

"Євген Сергійович був справжнім патріотом, небайдужим до долі своєї країни та своєї громади. Завжди працював із людьми та заради людей, чув і допомагав кожному, хто цього потребував. Був вольовим і принциповим. Під час окупації — не покинув ані місто, ані людей, робив усе задля забезпечення життєдіяльності громади, постійно інформував населення про перебіг подій та підтримував. Немає слів, щоб висловити увесь біль від втрати", — зазначив Федоров.

Він наголосив, що РФ чинить терор щодо українців. Голова ОВА висловив співчуття рідним і близьким Матвєєва.

Нагадаємо, 15 березня 2022 року керівник Запорізької ОВА Іван Федоров інформував, що мера Дніпрорудного Євгена Матвєєва вивезли до тимчасово окупованого Луганська. Жителі міста намагалися організувати мітинг на підтримку політика, але загарбники не дали їм це зробити.

Військовослужбовець із позивним "Осман" Станіслав Бунятов попередив, що в разі падіння Покровська виникне загроза прориву ЗС РФ в ще одну область.