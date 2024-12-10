Замучили в плену: в Украину вернули тело мэра Днепрорудного, новые детали

Россия в рамках обмена отдала тело Евгения Матвеева, которого захватили в плен еще в конце февраля 2022 года. Он оставил свой город несмотря на оккупацию и был настоящим патриотом.

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В 2022 году российские оккупанты похитили мэра города Днепрорудное в Запорожской области Евгения Матвеева. В декабре этого года стало известно, что он умер после пыток в плену. 10 декабря в "Радио свобода" опубликовали новые подробности дела от Запорожской областной прокуратуры.

В ведомстве сообщили, что тело Матвеева вернули в Украину в ноябре 2024 года. Врачебное свидетельство о смерти свидетельствует, что он умер в феврале этого года. Отмечается, что на теле обнаружили признаки насильственной смерти.

Правоохранители возбудили дело по факту смерти в плену, проводятся судебно-медицинская экспертиза и следственные действия.

Мэр Днепрорудного умер в плену: что уже известно

4 декабря руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров сообщил, что в России замучили городского голову Днепрорудного Евгения Матвеева. Мужчину захватили в плен в конце февраля 2022 года, то есть он провел в неволе почти два года до своей смерти. Тело вернули в рамках одного из обменов.

"Евгений Сергеевич был настоящим патриотом, не равнодушным к судьбе своей страны и своей громады. Всегда работал с людьми и ради людей, слышал и помогал каждому, кто в этом нуждался. Был волевым и принципиальным. Во время оккупации — не покинул ни город, ни людей, делал все для обеспечения жизнедеятельности громады, постоянно информировал население о ходе событий и поддерживал. Нет слов, чтобы выразить всю боль от потери", — отметил Федоров.

Он подчеркнул, что РФ совершает террор с украинцами. Председатель ОВА выразил соболезнования родным и близким Матвеева.

Напомним, 15 марта 2022 года руководитель Запорожской ОВА Иван Федоров информировал, что мэра Днепрорудного Евгения Матвеева вывезли во временно оккупированный Луганск. Жители города пытались организовать митинг в поддержку политика, но захватчики не дали им это сделать.

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