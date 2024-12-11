Поддержите нас UA
UA
Разделы
Материалы
Поддержите нас
Военный Фокус Российско-украинская война

На Азовстали волновался за жену и сына: пограничник сделал сюрприз любимой из плена

Оборона Азовстали, Азовсталь, защитники Азовстали, Мариуполь, оккупация Мариуполя, плен, российский плен, военнопленные, обмен пленными, пограничники, Вячеслав Кучковский, Кучковский
Фото: ГПСУ | Вячеслав Кучковский похудел в плену на десятки килограммов, но чувство юмора не потерял

Валерия спаслась с ребенком из захваченного ВС РФ Мариуполя и внимательно следила за кадрами выхода защитников Азовстали, потому что знала — среди них ее муж. В июне 2023 года в свой День рождения женщине совсем не хотелось праздника, пока не раздался неожиданный звонок.

Related video

Пограничник Вячеслав Кучковский оказался в окружении на Азовстали, откуда попал в плен. В этом году он был освобожден из плена. Его историей 11 декабря поделились в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

"Мы понимали, что находимся в кольце, и не в одном. К тому же взбешенный враг постоянно обстреливал нас из всего, чего только мог. Но все равно, все мы верили, что выживем", — вспомнил украинец.

Оборона Азовстали, Азовсталь, защитники Азовстали, Мариуполь, оккупация Мариуполя, плен, российский плен, военнопленные, обмен пленными, пограничники, Вячеслав Кучковский, Кучковский Fullscreen
Фото Вячеслава Кучковского
Фото: ГПСУ

Однако мысли пограничника, который находился на Азовстали, крутились вокруг семьи. Больше всего мужчину беспокоило, смогли ли его жена и 8-летний сын выбраться из захваченного врагом Мариуполя.

Когда Кучковский узнал, что его родные в безопасности, несмотря на ситуацию он начал строить планы на будущее. Это помогало не отчаиваться и продолжать борьбу, мечтая о встрече с семьей.

Оборона Азовстали, Азовсталь, защитники Азовстали, Мариуполь, оккупация Мариуполя, плен, российский плен, военнопленные, обмен пленными, пограничники, Вячеслав Кучковский, Кучковский Fullscreen
Фото Вячеслава Кучковского
Фото: ГПСУ

В мае защитникам Азовстали пришлось сдаться в плен. Подразделение мужчины выходило последним, за кадрами выхода тщательно следила его жена Валерия. Она понимала, что впереди у любимого страшные испытания, но радовалась, что жив.

Сыну женщина рассказала правду — теперь папа будет находиться в плену. Роберт стал настоящей поддержкой для матери и неоднократно ходил на акции, которые имели целью напомнить о пленных. Ожидание казалось бесконечными.

Оборона Азовстали, Азовсталь, защитники Азовстали, Мариуполь, оккупация Мариуполя, плен, российский плен, военнопленные, обмен пленными, пограничники, Вячеслав Кучковский, Кучковский Fullscreen
Даже на Азовстали Кучковский больше всего волновался за семью
Фото: ГПСУ

В июне 2023 года Валерии исполнилось 35 лет. Несмотря на юбилей на душе было тоскливо и никакого праздника не хотелось. Однако утром ее ждал сюрприз. Женщине позвонил из плена муж, поздравил с Днем рождения и заверил, что держится. Через несколько часов курьер доставил огромный букет ее любимых цветов — ромашек.

Оказалось, что во время пребывания на Азовстали пограничник попросил друга, которому удалось выбраться из Мариуполя, заказать цветы ко Дню рождения своей жены. Тогда мужчина не верил, что когда-то сможет подарить букет любимой лично, но хотел сделать хоть что-то приятное.

Оборона Азовстали, Азовсталь, защитники Азовстали, Мариуполь, оккупация Мариуполя, плен, российский плен, военнопленные, обмен пленными, пограничники, Вячеслав Кучковский, Кучковский Fullscreen
Вячеслав Кучковский порадовал жену букетом из плена
Фото: ГПСУ

Уже в плену с Кучковским произошло чудо. Его собрат и сокамерник смог во время обыска скрыть телефон, который мужчины и использовали для праздничного звонка.

В феврале этого года пограничника освободили из российской неволи. Он похудел почти на 30 килограммов, пережил пытки и издевательства, но сохранил чувство юмора и веру в победу добра над злом. Самая заветная мечта — обнять жену и сына — сбылась.

Оборона Азовстали, Азовсталь, защитники Азовстали, Мариуполь, оккупация Мариуполя, плен, российский плен, военнопленные, обмен пленными, пограничники, Вячеслав Кучковский, Кучковский Fullscreen
В феврале 2024 года Вячеслава Кучковского освободили в рамках обмена
Фото: ГПСУ

"Их с Валерией любовь прошла испытание расстоянием, войной и плену. Впереди у супругов еще много совместных подарков, но история о цветах из плена заслуживает того, чтобы стать символом их верности, настоящей любви и заботы друг о друге навсегда", — подчеркнули в ГПСУ.

Оборона Азовстали, Азовсталь, защитники Азовстали, Мариуполь, оккупация Мариуполя, плен, российский плен, военнопленные, обмен пленными, пограничники, Вячеслав Кучковский, Кучковский Fullscreen
Вячеслав Кучковский осуществил самую желанную мечту и обнял семью
Фото: ГПСУ
Оборона Азовстали, Азовсталь, защитники Азовстали, Мариуполь, оккупация Мариуполя, плен, российский плен, военнопленные, обмен пленными, пограничники, Вячеслав Кучковский, Кучковский Fullscreen
Вячеслав Кучковский осуществил самую желанную мечту и обнял семью
Фото: ГПСУ

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 2024 год российские оккупанты казнили более 100 военнопленных.

В декабре стало известно о смерти в плену мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. В прокуратуре сообщили, что на его теле обнаружили признаки насильственной смерти.