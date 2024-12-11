На Азовстали волновался за жену и сына: пограничник сделал сюрприз любимой из плена

Валерия спаслась с ребенком из захваченного ВС РФ Мариуполя и внимательно следила за кадрами выхода защитников Азовстали, потому что знала — среди них ее муж. В июне 2023 года в свой День рождения женщине совсем не хотелось праздника, пока не раздался неожиданный звонок.

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Пограничник Вячеслав Кучковский оказался в окружении на Азовстали, откуда попал в плен. В этом году он был освобожден из плена. Его историей 11 декабря поделились в Западном региональном управлении Госпогранслужбы.

"Мы понимали, что находимся в кольце, и не в одном. К тому же взбешенный враг постоянно обстреливал нас из всего, чего только мог. Но все равно, все мы верили, что выживем", — вспомнил украинец.

Фото Вячеслава Кучковского Фото: ГПСУ

Однако мысли пограничника, который находился на Азовстали, крутились вокруг семьи. Больше всего мужчину беспокоило, смогли ли его жена и 8-летний сын выбраться из захваченного врагом Мариуполя.

Когда Кучковский узнал, что его родные в безопасности, несмотря на ситуацию он начал строить планы на будущее. Это помогало не отчаиваться и продолжать борьбу, мечтая о встрече с семьей.

Фото Вячеслава Кучковского Фото: ГПСУ

В мае защитникам Азовстали пришлось сдаться в плен. Подразделение мужчины выходило последним, за кадрами выхода тщательно следила его жена Валерия. Она понимала, что впереди у любимого страшные испытания, но радовалась, что жив.

Сыну женщина рассказала правду — теперь папа будет находиться в плену. Роберт стал настоящей поддержкой для матери и неоднократно ходил на акции, которые имели целью напомнить о пленных. Ожидание казалось бесконечными.

Даже на Азовстали Кучковский больше всего волновался за семью Фото: ГПСУ

В июне 2023 года Валерии исполнилось 35 лет. Несмотря на юбилей на душе было тоскливо и никакого праздника не хотелось. Однако утром ее ждал сюрприз. Женщине позвонил из плена муж, поздравил с Днем рождения и заверил, что держится. Через несколько часов курьер доставил огромный букет ее любимых цветов — ромашек.

Оказалось, что во время пребывания на Азовстали пограничник попросил друга, которому удалось выбраться из Мариуполя, заказать цветы ко Дню рождения своей жены. Тогда мужчина не верил, что когда-то сможет подарить букет любимой лично, но хотел сделать хоть что-то приятное.

Вячеслав Кучковский порадовал жену букетом из плена Фото: ГПСУ

Уже в плену с Кучковским произошло чудо. Его собрат и сокамерник смог во время обыска скрыть телефон, который мужчины и использовали для праздничного звонка.

В феврале этого года пограничника освободили из российской неволи. Он похудел почти на 30 килограммов, пережил пытки и издевательства, но сохранил чувство юмора и веру в победу добра над злом. Самая заветная мечта — обнять жену и сына — сбылась.

В феврале 2024 года Вячеслава Кучковского освободили в рамках обмена Фото: ГПСУ

"Их с Валерией любовь прошла испытание расстоянием, войной и плену. Впереди у супругов еще много совместных подарков, но история о цветах из плена заслуживает того, чтобы стать символом их верности, настоящей любви и заботы друг о друге навсегда", — подчеркнули в ГПСУ.

Вячеслав Кучковский осуществил самую желанную мечту и обнял семью Фото: ГПСУ Вячеслав Кучковский осуществил самую желанную мечту и обнял семью Фото: ГПСУ

Напомним, омбудсмен Дмитрий Лубинец сообщил, что за 2024 год российские оккупанты казнили более 100 военнопленных.

В декабре стало известно о смерти в плену мэра Днепрорудного Евгения Матвеева. В прокуратуре сообщили, что на его теле обнаружили признаки насильственной смерти.