ЗС РФ захопили в полон австралійця із ЗСУ: влада країни вивчає ролик у мережі (відео)

На опублікованому відео чоловік зі зв'язаними руками на камеру представляється 32-річним Оскаром Дженкінсом. Ймовірний австралієць каже, що живе в Австралії та Україні.

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Австралія розслідує відео, на якому, імовірно, зображений громадянин країни, захоплений російськими військами під час бойових дій в Україні. Про це пише CNN.

Оскар Дженкінс

Влада Австралії працює над перевіркою автентичності відео, на якому може бути зображений один з її громадян, якого захопили російські війська в Україні. На відео, опублікованому в російських акаунтах Telegram, показано чоловіка з брудним обличчям, якого допитують у лісовій місцевості інші чоловіки. На кадрах його кілька разів б'ють по голові.

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Чоловік зі зв'язаними руками на камеру представляється 32-річним Оскаром Дженкінсом і каже, що він живе в Австралії та Україні. Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанізі повідомив журналістам у понеділок, 23 грудня, що уряд країни шукає інформацію через посольство Австралії в Москві.

"Це тривожні новини, і ми працюємо через Міністерство закордонних справ і торгівлі (DFAT), щоб надати підтримку, зокрема й цьому джентльмену. Намагаються з'ясувати деталі та факти, які там є", — сказав Албанізі. Він також додав, що росіяни відомі тим, що нерідко поширюють невірну інформацію.

У відео, яке CNN не вдалося геолоціювати, Дженкінс, схоже, насилу розуміє запитання, які йому ставлять російською мовою. Неясно, чи говорив він під примусом. Його запитують, чому він в Україні, на що він відповів, що він солдат. Говорячи сумішшю англійської, української та російської, він сказав, що працював учителем у Китаї й студентом в Австралії.

У профілі LinkedIn під ім'ям Оскар Дженкінс зазначено, що він був студентом Melbourne Grammar School, перш ніж вивчати біомедицину в Університеті Монаша в Мельбурні. На сторінці також вказані місця роботи в Китаї за кілька років із жовтня 2015 року, зокрема як викладач університету в Тяньцзіні.

Австралія давно підтримує Україну в її боротьбі з російськими військами. Влада Зеленого континенту виділила понад 1,5 млрд австралійських доларів від початку повномасштабного вторгнення в лютому 2022 року. Міністерка закордонних справ Пенні Вонг відвідала Україну минулого тижня, щоб оголосити про повторне відкриття австралійського посольства в Києві перед приїздом посла наступного місяця.

Посольство залишалося закритим з 2022 року через "підвищений ризик" і тимчасово було перевезено до Польщі, щоб уникнути російських ударів.

Нагадаємо, що 19 грудня під Кураховим ЗСУ взяли в полон групу росіян.

Також повідомлялося, що омбудсмен Лубінець розповів, скільки військовополонених ЗСУ росіяни розстріляли за останній рік.