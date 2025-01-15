"Катували, а потім стратили": Австралія викликала посла РФ після загибелі полоненого ЗСУ (фото)

Бійці Іноземного легіону ЗСУ розповіли, що колишнього шкільного вчителя з Мельбурна Оскара Дженкінса перед смертю в полоні катували, а потім стратили. Прем'єр-міністр країни Ентоні Албаніз попередив Москву про наслідки.

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Напередодні, 14 січня, військовослужбовець, який попросив не називати свого імені, заявив у коментарі журналістам про те, що 9 січня російські солдати вбили військовослужбовця ЗСУ, який раніше працював шкільним учителем у Мельбурні. Про це пише Herald Sun.

Солдат, який розповів ці відомості, інструктував 32-річного Оскара Дженкінса і воював разом із ним у 66-й механізованій бригаді.

"Він приїхав сюди, щоб допомогти Україні. Він приходив першим і йшов останнім. І завжди дбав про інших", — пояснив він.

Оскар Дженкінс

Повідомлення про смерть Дженкінса з'явилися в текстовому повідомленні в месенджері.

"Він був страчений, його тіло знайдено. Зараз невідомо, де воно перебуває", — ідеться в публікації. За словами військовослужбовця, який повідомив про це, у російських військових є вказівка проводити тортури та вбивати іноземних військових, замість того, щоб утримувати їх як полонених.

"Вони мучили його кілька днів, щоб виставити як приклад. Російських військових не турбують закони, мораль — нічого. Вони просто приходять, щоб убивати", — заявив він.

Оскар Дженкінс

Американський солдат повідомив журналістам, що тіло Дженкінса ідентифікували за татуюванням "vegan". Ще один австралієць, який має стосунок до ЗСУ, повідомив, що тіло загиблого знаходилося поруч з іншими.

Оскар Дженкінс

У МЗС Австралії в Канберрі викликали російського посла. За даними Австралії, буде вжито найжорсткіших заходів, якщо підтвердяться повідомлення про загибель захопленого в полон громадянина країни.

Прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албаніз виступив із заявою про те, що його уряд має намір вжити рішучих заходів, якщо з'ясується, що РФ заподіяла шкоду полоненому австралійцю, який воював за Україну.

На пресконференції в Деванпорті (штат Тасманія) прем'єр дотримувався жорсткої позиції після того, як глава австралійського МЗС Пенні Вонг пообіцяла, що розглядаються всі можливі відповіді, якщо буде встановлено, що Дженкінс мертвий.

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"Якщо було завдано будь-якої шкоди, яка заслуговує на осуд, австралійський уряд вживе найрішучіших дій, — сказав Албаніз. — Я говорив із послом України в понеділок у своєму офісі. Ми закликаємо Росію негайно підтвердити статус Оскара Дженкінса, ми, як і раніше, серйозно стурбовані. Будемо чекати, коли з'являться факти".

Він додав, що слід "послати чіткий сигнал Росії та іншим режимам зі схожими поглядами, що австралійці недоторканні".

Нагадаємо, що 24 грудня повідомлялося, що Австралія намагається репатріювати бійця ЗСУ, який дістав важкі поранення.

Також повідомлялося, що 15 грудня військові розповіли про переведення з Повітряних сил у піхоту.