"Наступив на міну": Австралія намагається репатріювати бійця ЗСУ, який дістав важкі поранення

Іноземний боєць із Австралії розповів, що опинився за 15 метрів від позиції противника, який почав переміщатися для атаки. У підсумку в нього роздроблена і зламана нога.

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Уряд Австралії закликали евакуювати громадянина, який був серйозно поранений після того, як наступив на міну під час бойових дій на східному фронті в Україні. Про це пише The Guardian.

Друзі 38-річного іноземного бійця, який проходить лікування в українській лікарні, повідомили, що йому потрібне термінове спеціалізоване лікування, щоб не втратити кінцівки. Австралійських дипломатів закликають втрутитися в це питання.

Представник австралійського Міністерства закордонних справ і торгівлі заявив, що надає чоловікові консульську допомогу. Додаткові подробиці не повідомляються через зобов'язання щодо конфіденційності.

Журналісти Guardian Australia встановили особу чоловіка, але вирішили не називати його імені.

"Я опинився за 15 метрів від позиції противника, де почав переміщатися для атаки. Я стояв на міні", — сказав австралійський іноземний боєць. Евакуація тривала 20 годин, першої допомоги не надали, розірвану ступню не забинтували.

"Роздроблена і зламана нога, без шини. Розірвана кисть, без перев'язки. Я мало не стік кров'ю, оскільки мені доводилося використовувати джгут і відтягувати його щогодини, щоб не втратити руку", — пояснив боєць Інтернаціонального легіону.

Знімки, які опинилися в розпорядженні Guardian Australia, підтверджують серйозність зазнаних травм.

Колишньому офіцеру австралійської армії та адвокату Гленну Коломейцю передали копію заяви чоловіка в понеділок увечері, його просили чинити тиск на кількох австралійських політиків, щоб організувати "евакуацію пораненого" чоловіка з України.

"Цього хлопця потрібно відправити в кращу лікарню. Йому потрібна дуже термінова операція і найкращий спосіб зробити це — евакуювати його в Австралію або іншу європейську країну. Українські медичні заклади хороші, ми не критикуємо, але через величезну кількість бойових травм іноді важко впоратися з цими випадками", — пояснив адвокат.

Підтвердження травм з'явилося наступного дня після того, як австралійський прем'єр Ентоні Албаніз та інші політики країни закликали австралійців не відвідувати Україну. Австралійські чиновники також намагаються знайти ще одного іноземного бійця в Україні, 32-річного Оскара Дженкінса, після того, як у мережі з'явилося відео, на якому, імовірно, його показано в полоні російських військ на сході України.

На опублікованому відео у Дженкінса зв'язані руки, він у військовій формі з брудним обличчям. Відповідаючи англійською та ламаною українською, він пояснив, що живе в Австралії та Україні.

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У вівторок, 24 грудня, американський боєць в Україні описав Дженкінса як близького друга і сказав, що він "турбується про нього".

"Він бився за Україну, а тепер його захопили в полон і він бореться за те, щоб вижити, протриматися так довго, як тільки зможе. Я турбуюся за нього", — сказав американець із позивним "Форрест".

Посол Росії в Австралії Олексій Павловський був викликаний на зустріч з австрійськими дипломатами пізно ввечері в понеділок, щоб обговорити ситуацію з Дженкінсом.

Нагадаємо, що ЗСУ в Курській області взяли в полон росіян, які проходили навчання разом із військами КНДР.

Також повідомлялося, що 24 десантники ЗСУ взяли в полон 11 російських військових, серед них громадянин Білорусі.