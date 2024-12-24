"Наступил на мину": Австралия пытается репатриировать бойца ВСУ, получившего тяжелые ранения

Иностранный боец из Австралии рассказал, что оказался в 15 метрах от позиции противника, который начал перемещаться для атаки. В итоге у него раздроблена и сломана нога.

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Правительство Австралии призвали эвакуировать гражданина, который был серьезно ранен после того, как наступил на мину во время боевых действий на восточном фронте в Украине. Об этом пишет The Guardian.

Друзья 38-летнего иностранного бойца, который проходит лечение в украинской больнице, сообщили, что ему требуется срочное специализированное лечение, чтобы не потерять конечности. Австралийских дипломатов призывают вмешаться в этот вопрос.

Представитель австралийского Министерства иностранных дел и торговли заявил, что оказывает мужчине консульскую помощь. Дополнительные подробности не сообщаются из-за обязательств по конфиденциальности.

Журналисты Guardian Australia установили личность мужчины, но решили не называть его имени.

"Я оказался в 15 метрах от позиции противника, где начал перемещаться для атаки. Я стоял на мине", — сказал австралийский иностранный боец. Эвакуация заняла 20 часов, первой помощи не оказали, разорванная ступня не забинтована.

"Раздробленная и сломанная нога, без шины. Разорванная кисть, без перевязки. Я чуть не истек кровью, так как мне приходилось использовать жгут и оттягивать его каждый час, чтобы не потерять руку", — объяснил боец Интернационального легиона.

Снимки, которые оказались в распоряжении Guardian Australia, подтверждают серьезность полученных травм.

Бывшему офицеру австралийской армии и адвокату Гленну Коломейцу передали копию заявления мужчины в понедельник вечером, его просили оказать давление на нескольких австралийских политиков, чтобы организовать "эвакуацию раненого" мужчины из Украины.

"Этого парня нужно отправить в лучшую больницу. Ему нужна очень срочная операция, и лучший способ сделать это — эвакуировать его в Австралию или другую европейскую страну. Украинские медицинские учреждения хороши, мы не критикуем, но из-за огромного количества боевых травм иногда трудно справиться с этими случаями", — объяснил адвокат.

Подтверждение травм появилось на следующий день после того, как австралийский премьер Энтони Албаниз и другие политики страны призвали австралийцев не посещать Украину.

Австралийские чиновники также пытаются найти еще одного иностранного бойца в Украине, 32-летнего Оскара Дженкинса, после того, как в сети появилось видео, на котором, предположительно, он показан в плену российских войск на востоке Украины.

На опубликованном видео у Дженкинса связаны руки, он в военной форме с грязным лицом. Отвечая на английском и ломаном украинском, он объяснил, что живет в Австралии и Украине.

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Во вторник, 24 декабря, американский боец ​​в Украине описал Дженкинса как близкого друга и сказал, что он "беспокоится о нем".

"Он сражался за Украину, а теперь его захватили в плен, и он борется за то, чтобы выжить, продержаться так долго, как только сможет. Я беспокоюсь за него", — сказал американец с позывным "Форрест".

Посол России в Австралии Алексей Павловский был вызван на встречу с австрийскими дипломатами поздно вечером в понедельник, чтобы обсудить ситуацию с Дженкинсом.

Напомним, что ВСУ в Курской области взяли в плен россиян, которые проходили учения вместе с войсками КНДР.

Также сообщалось, что 24 десантника ВСУ взяли в плен 11 российских военных, среди них гражданин Беларуси.