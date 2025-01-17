Австралієць потрапив в полон РФ: розслідувачі спростували відео страти, деталі

Російські спецслужби могли влаштувати інформаційно-психологічну операцію, щоб налякати іноземців, які планували приєднатись до ЗСУ, ідеться у розслідуванні.

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На сьогодні немає правдивих відеодоказів на підтвердження загибелі австралійця Оскара Дженкінса, який став полоненим ЗС РФ. Є запис схожого на нього чоловіка, який ламаною українською відповідає на питання російських катів. Є мілітарні блогери, які запевняють, що він живий. З іншого боку, військові ЗС РФ могли убити австралійця. Про те, що сталось з Оскаром Дженкінсом та чи може це бути російською інформаційно-психологічною операцією (ІПСО), розповіли розслідувачі проєкту "Слідство Інфо".

ЗС РФ захопили в полон австралійця — деталі

Розслідувачі поговорили з військовим ЗСУ, який служив в одному підрозділі з австралійцем Оскаром Дженкінсом. Військовий розповів про обставини загибелі австралійця та надіслав відео, яке начебто підтверджує цю подію. На відео — вантажівка, заповнена тілами людей. У однієї з жертв — татуювання зі словом "веган", яке було в Оскара, розповідається у статті. Тим часом чути голос, який російською мовою говорить про австралійців яким не варто було воювати на боці українців проти росіян. Зі слів джерела журналістів, Дженкінс дійсно потрапив у полон РФ, його катували, а потім убили.

Почувши свідчення побратима австралійця, проєкт "Слідства Інфо" дослідив відео. З'ясувалось, що відео чотири роки, вперше воно з'явилось на іранському сервісі і не мало російського голосу за кадром. У первісному записі невідома особа говорила вірменською мовою, а підписи зроблені мовою фарсі. При цьому стверджувалось, що вантажівка з людьми — це "ціна Карабаху". Але люди — не загиблі, а поранені уламками, уточнили автори розслідування.

Фокус не публікує відео, яке фігурує у розслідуванні, з етичних міркувань.

Що говорять росіяни та українські спецслужби

У статті наводять дописи російських мілблогерів, які прокоментували повідомлення про загибель Оскара Дженкінса. Один з них, військкор РФ Олександр Сладков, опублікував кадри допиту австралійця. Чоловіка б'ють, а він ламаною українською розповідає, що був вчителем біології з Австралії і приїхав допомогти українцям. Росіянин написав, що "у хлопця все буде нормально, суд, каторга, все, як годиться". У попередньому дописі він же заявив, що полоненого начебто нагодували і будуть судити за участь у війні.

Представник Сухопутних сил ЗСУ, з яким говорили журналісти, розповів, що Дженкінс служив у 402 стрілецькому батальйоні 66 бригади, починаючи з 4 квітня 2024 року. 16 грудня 2024 року зафіксовано, що він зник безвісти, а потім опинився у списках осіб, які потрапили в полон РФ. Крім того, співрозмовник розслідувачів запевнив, що Україна не отримувала тіла загиблого. Про те, що немає підтверджень загибелі, розповіли в офісі генпрокурора. При цьому в Координаційному штабі наголосив, що з цього питання коментарів не дають.

Оскар Дженкінс — можлива загибель та російське ІПСО

Журналісти також опублікували дві особливі думки щодо австралійця. Першу думку висловив його побратим з позивним "Гамп". "Гамп" повідомив порталу Zmina, що росіяни вирішили показово страчувати усіх полонених, у тому числі — іноземців.

Друга думка належить послу України в Австралії Василь Мирошниченку. На думку дипломата, кадри з показовими катуваннями та стратою могли бути російським ІПСО, спрямованим на іноземців. Головний меседж ІПСО — щоб іноземці боялись іти в українську армію, навели журналісти слова посадовця.

Австралієць Оскар Дженкінс — що відомо про полон та загибель

Зазначимо, Фокус писав про історію австралійця Оскара Дженкінса в грудні 2024 року. На телеканалі ABS News з'явився сюжет, в якому західні журналісти розповіли про іноземця, якого захопили в полон росіяни та убили. Після цього посла РФ в Австралії викликали в МЗС, щоб він дав якісь пояснення щодо злочинів ЗС РФ та щодо трагічної події. На сьогодні остаточно не ясно, чи загинув Дженкінс, чи живий, але перебуває в російській тюрмі

Нагадуємо, 16 січня українські військові повідомили про взяття в полон 27 російських солдатів: розповіли, яке майбутнє чекає військових ЗС РФ.